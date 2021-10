Rodrigo Chaves revela conversaciones con denunciantes para defenderse

Rodrigo Chaves, candidato del Partido Social Democrático, reveló algunas de las conversaciones con las dos mujeres que lo acusaron de acoso sexual mientras laboraba en el Banco Mundial.

Se trata de al menos ocho capturas de pantalla de correos electrónicos y mensajes de texto que intercambió con las ofendidas meses y años después de que ocurrieran los supuestos hechos en el 2009 y 2010. El aspirante presidencial dijo que decidió divulgar los mensajes para defenderse.

Chaves dio a conocer la información horas después de que el diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ), publicara el caso también fue noticia semanas atrás en Costa Rica, cuando trascendió que Chaves fue sancionado por el Banco por conducta inapropiada.

El diario estadounidense recalcó que un tribunal administrativo encontró que hubo un mal manejo por parte de las autoridades del Banco en la investigación contra Chaves y que la sanción que debió de aplicarse era el despido y no la degradación de puesto, por tratarse de un caso de acoso sexual.

WSJ contacto con las víctimas quienes consideraron que el hecho fue "muy doloroso".

Mensajes divulgados

En conferencia de prensa, Chaves dio a conocer mensajes que, asegura, son parte de comunicaciones entre él y las denunciantes.

Aseguró que no les pidió permiso para darlos a conocer ni comunicó que publicaría este contenido a las dos mujeres, puesto que ellas tampoco lo hicieron al dar declaraciones para el periódico.



"Me están atacando en lo personal y la verdad es que no atacarme con ninguna otra cosa (...) Han habido distorsiones enormes a las cuales he tenido que salir al frente, a dar la cara. Yo vine a cerrar este caso, estuve callado mucho tiempo", dijo.