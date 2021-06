Restricción vehicular sanitaria vuelve a cambiar a partir del 14 de junio

A partir de este lunes 14 y hasta el 27 de junio, la restricción vehicular sanitaria volverá a cambiar: Esta será de solo dos placas por día entre semana y los fines de semana se mantiene la salida por placa par o impar.

La medida funcionará de 5 a.m. a 9 p.m., en todo el territorio nacional

De esta forma, los lunes no circulan las placas 1 y 2, los martes las placas 3 y 4, los miércoles las placas 5 y 6, los jueves las placas 7 y 8 y los viernes las que terminan en 9 y 0.

Por su parte el sábado 19 de junio no circulan las pares y el domingo 20 de junio no circulan las impares. Mientras que el sábado 26 de junio no pueden circular las impares y el domingo 27, de junio, no pueden hacerlo las pares.

Las autoridades de Gobierno recuerdan que existe una lista de 20 excepciones a esta restricción, la cual se puede consultar en el sitio: presidencia.go.cr/alertas.

Cabe destacar que el transporte público como buses y trenes opera de manera regular, solo que no puede haber personas de pie.