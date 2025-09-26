Rescatan danta embarazada que cayó a pozo en Heredia

Una danta embarazada fue rescatada este jueves luego de caer a un pozo dentro de una finca en San Isidro de Heredia. El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos, que tuvo que aplicar maniobras especiales debido al peso del animal.



De acuerdo con la información oficial, la danta pesaba aproximadamente 400 kilos, por lo que fue necesario sedarla antes de iniciar el rescate. Con la ayuda de cuerdas, los bomberos lograron sacarla del pozo sin que sufriera mayores lesiones (ver video adjunto de Telenoticias).



Tras el rescate, personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se encargó de trasladar al animal a un lugar seguro, donde permanecerá bajo supervisión.



Este tipo de incidentes refuerza la importancia de las acciones de protección de la fauna silvestre en la zona, señalaron las autoridades.



