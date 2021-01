¿Renuncia o no el ministro Salas?

El Gobierno de la República desmintió categóricamente una salida de su gabinete del ministro de Salud, Daniel Salas, esto ante rumores de las últimas horas que anunciaban su posible renuncia.



“En respuesta a consultas de la prensa, señalamos que son totalmente falsos los rumores que se han hecho circular sobre una supuesta renuncia de Daniel Salas a su cargo como ministro de Salud. El doctor Salas es el ministro de Salud del Gobierno y ha hecho una excelente labor.

“Simplemente tiene unas merecidas vacaciones, como es derecho de toda persona trabajadora”, destacó la Casa Presidencial.

Por su parte, el Ministerio de Salud también posteó en sus redes sociales: “Daniel Salas sigue siendo nuestro Ministro de Salud y como institución seguimos trabajando duro con nuestro capitán.

“Lo que sí es cierto es que nuestro jefe va a tomarse un periodo de vacaciones hasta el 17 enero para compartir con su familia. ¡Merecido descanso!”.

Sin embargo, para algunos analistas políticos, la inseguridad e incertidumbre siempre queda en pie, en especial porque en el pasado el Gobierno ha desmentido rumores de este tipo y al final terminan siendo ciertos.

“Hace mucho que el Gobierno perdió la credibilidad, no solamente en estos temas del manejo de su gabinete, recordemos que, precisamente, hace poco, con la salida del ministro de la Presidencia, Prieto, pasó exactamente lo mismo, no nos queda más que esperar, porque con este Gobierno no tenemos una comunicación transparente, todo lo contrario, nos damos cuenta de las cosas a golpe de tambor”, expresó a Teletica.com Fanny Ramírez.

Para la analista política, esto afecta el manejo de todo lo que es la pandemia y la reactivación económica, “porque no hay credibilidad, hay mucha más incertidumbre, y eso genera mucha desconfianza de parte de la ciudadanía”.