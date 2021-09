Reinicia juicio contra 11 sospechosos del secuestro y crimen de estadounidense

Esta semana se retomó el juicio contra 11 personas ligadas con el secuestro y crimen del empresario estadounidense William Sean Creighton.



La víctima era el propietario de 5dimes, una casa de apuestas deportivas que estaba en nuestro país.

Según la Fiscalía, el extranjero fue secuestrado en el 2018 y su cuerpo apareció en el 2019 misteriosamente sepultado en el Cementerio de Quepos. Tras la autopsia, se determinó que este fue asfixiado.

Durante el debate, que se lleva a cabo en el II Circuito Judicial de San José, declaró la esposa del estadounidense.

La mujer, quien pidió no se grabara ni su rostro ni su imagen, expresó en medio de lágrimas la situación tan difícil por la que atravesó tras percatarse de que su esposo estaba desaparecido.

Así mismo, reveló cómo los secuestradores la contactaron para pedir el dinero por la liberación.

“Me acuerdo que me dijo: ‘No es nuestra intención que sus hijos crezcan sin un papá', y yo le creí. También me dijo: ‘Sé que ustedes tienen dos hijos de cuatro y siete años’. Yo realmente les creí, que si pagábamos lo iban a dejar ir”, dijo.

La esposa del empresario aseguró que solo lograron reunir poco más de $900.000 (₡553 millones), esto gracias a las ganancias de las empresas del extranjero.

Según confirmó, ese dinero lo depositaron en unas billeteras de bitcoin.

“Le dije: ‘Déjelo donde sea, nada más déjelo ir’, pero me dijo: ‘A una persona con la cantidad de plata que su esposo tiene, no lo puedo dejar en cualquier lugar simplemente, porque después alguien más lo va a querer secuestrar’. Luego me dijo: ‘Tiene que venir usted sola a recogerlo’”.