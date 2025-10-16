“Quiero pedir calma”: Rector de UCR se pronuncia tras amenaza de ataque armado

La Universidad de Costa Rica (UCR) vivió, este jueves, una jornada de incertidumbre luego de recibir, vía correo electrónico, una amenaza de ataque armado.

La situación provocó la evacuación inmediata de todas las sedes y recintos universitarios del país, como medida preventiva y siguiendo las recomendaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El rector Carlos Araya envió un mensaje a la comunidad universitaria para confirmar la información y llamar a la serenidad.

“Hemos recibido una amenaza de un posible ataque armado en nuestras instalaciones. Ante esta situación y siguiendo la recomendación del OIJ, procedimos a evacuar de forma preventiva todos los recintos universitarios y a continuar labores de manera virtual hasta que se garantice plenamente la seguridad de las personas”, dijo.

Araya pidió mantener la calma y confiar en las acciones institucionales.

“Quiero pedir calma, prudencia y solidaridad. Estamos actuando con responsabilidad y en estrecha coordinación con las autoridades competentes”, expresó.

El rector insistió en que la prioridad es resguardar la vida y la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios.

﻿“Todas las medidas adoptadas buscan proteger la integridad de las personas de nuestra comunidad universitaria, sin duda alguna, valor supremo de nuestra institución.

﻿“En la Universidad de Costa Rica rechazamos toda forma de violencia y reafirmamos su vocación de paz, su compromiso con la democracia y su convicción de que el diálogo, el respeto y la tolerancia son las únicas vías legítimas para resolver los conflictos”, agregó.

El aviso tomó por sorpresa a quienes se encontraban en clases o realizando labores académicas. Funcionarios de Mantenimiento y Seguridad fueron los primeros en pedir la evacuación, según confirmaron estudiantes que estaban en las instalaciones a Teletica.com.

Poco después, la Policía institucional asumió el control del campus. Varios alumnos señalaron que el desalojo empezó antes de que llegara la comunicación oficial de las autoridades, lo que generó confusión.

“Solo hemos visto que era como una amenaza de tiroteo, pero no sabemos si la información es real o falsa”, comentó Victoria, estudiante universitaria.

Por su parte, Gabriel, alumno de Inglés, relató cómo la noticia interrumpió una clase: “La profesora entró y dijo: ‘Muchachos, hay una alerta de tiroteo en Finca 2 y tenemos que irnos, calmados’”.

La UCR trasladó todas sus actividades académicas y administrativas a la virtualidad hasta nuevo aviso. Además, el OIJ investiga el origen del correo electrónico que contenía la amenaza.

En su mensaje final, el rector Araya pidió proteger la esencia de la institución: