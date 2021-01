Podrían cancelar concesión a taxista por masturbarse dentro de unidad

El Consejo de Transporte Público (CTP) comenzará un proceso para cancelar la concesión a un taxista de Heredia, quien fue grabado masturbándose en la vía pública. Este video trascendió el jueves en algunas redes sociales.

La apertura del proceso administrativo ante la Dirección Jurídica del CTP fue confirmada por Manuel Vega, director ejecutivo de esta entidad.

“EL CTP está consternado al ver una situación no apropiada, esto es intolerable y no lo vamos permitir en ningún momento. He dado la orden al área técnica y legal de la institución para iniciar de inmediato con los procesos de una eventual cancelación de la concesión”, indicó Vega.