Piden al Gobierno aceptar carné de vacunación y no solo código QR

Desde este 1° de diciembre, muchos comercios optaron por permitir el ingreso únicamente a personas vacunadas para así operar al 100% de aforo. Esta decisión tomó por sorpresa a muchos ciudadanos.

Por esta razón, la Asociación Consumidores de Costa Rica pide al Gobierno que los establecimientos no se limiten a la solicitud del código QR, sino que acepten el carné de vacunación emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Además, insisten en que se debe tomar en cuenta a las personas que tienen dificultades de acceso a la tecnología.

Es necesario que los empresarios rotulen los locales para que sus clientes sepan si piden o no el código QR.

Recuerde que, desde este miércoles, los comercios, lugares turísticos, salones de eventos y actividades culturales son los que deciden si aplican o no esta medida. Si usted no cuenta con este requisito o no está vacunado, tendrá problemas para ingresar a ciertos establecimientos.

Lea también Nacional Comercio califica primer día de código QR como una "confusión tremenda" La Cámara de Comercio recibió reportes y múltiples dudas por parte de sus afiliados.