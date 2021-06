Pagar por campo o madrugar: denuncian viacrusis para sacar cita en Ebais

Sacar una cita en el Ebais San Nicolás, en Cartago, se ha vuelto una odisea, según denunció una usuaria del servicio. Ella asegura que solo atienden a cuatro personas por día, e incluso han tenido que pagar para obtener uno de esos espacios.

Mariela Carmona, vecina de Taras, contó a Teletica.com que ha vivido esta situación en varias oportunidades.

El Ebais saca citas para el mismo día a las 7 a. m., pero solo atiende a cuatro personas. Si usted está de quinto en la fila, deberá regresar en otra oportunidad.

Relata que las personas llegan desesperadas por alguna emergencia, pero si ya se acabaron esas citas, no hay nada que hacer.

La asegurada dice haber estado en presencia de personas que suplican por ayuda para sus familiares, muchos de ellos estando entre la vida y la muerte.

"En mi caso, yo sufro de depresión crónica, no tenía medicamento desde hace tiempo, entonces tuve que sacar cita para que me dieran receta. También tenía migrañas a cada rato. No es emergencia, si hay una emergencia y se dieron las cuatro citas lo siento mucho, ya no hay nada”.