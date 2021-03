Pacientes han negado vacunación “porque se van de vacaciones”

Algunos pacientes han rechazado o solicitado cambios en su cita de vacunación contra el COVID-19 porque se van de vacaciones en Semana Santa.



Así lo informó este viernes el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La institución no tiene un número contabilizado de cuántos casos de estos han ocurrido, pero aseguran que es frecuente.

Este viernes se anunció que durante Semana Santa se aumentará la aplicación de dosis, por lo que la cantidad de citas agendadas será mayor.

Para esto se aplicará horario ampliado en algunos centros de salud lunes, martes y miércoles.



En otros, incluso, se vacunará durante Jueves y Viernes Santo, especialmente en los lugares donde el transporte público funcione con normalidad.

“Estamos en una emergencia nacional y mundial, es la crisis más importante del siglo. Yo no sé cuando me va a tocar vacunarme, pero el día que me llamen yo estaré dispuesto a ir en el momento que sea, la hora que sea y en el lugar que me toque y yo creo que ese es el sentir de muchas personas”, dijo Ruiz.