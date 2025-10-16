OIJ ya tiene en sus manos perturbador mensaje por el que evacuaron la UCR
El correo señala las armas que iba a utilizar el supuesto perpetrador.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya analiza el mensaje que desató la alarma en la Universidad de Costa Rica (UCR) este jueves, tras recibirse una amenaza de ataque armado que provocó la evacuación inmediata de todas sus sedes y recintos.
Así lo confirmó Randall Zúñiga, director del órgano judicial, a Teletica.com.
Según trascendió, el correo electrónico advierte que un sujeto pretende ingresar a la universidad —sin especificar cuál sede o recinto— con armas y cuchillos, con la intención de cometer un atentado y luego quitarse la vida. El mensaje señala que el acto sería una “venganza por lo que me causaron”.
El hecho de que el remitente del correo asegure pertenecer a “764” es considerado por el OIJ como un elemento clave en la investigación.
El colectivo mencionado ha sido vinculado con delitos de explotación sexual, manipulación psicológica y violencia extrema.
La amenaza a la UCR llegó durante la mañana a una dirección institucional, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad. La universidad estatal ordenó la evacuación obligatoria de estudiantes, docentes y personal administrativo en todo el país, como medida preventiva.
“En las próximas horas se estarán dando más detalles”, comunicó la institución de manera oficial, mientras las autoridades judiciales avanzan con las pesquisas para determinar la procedencia y veracidad del mensaje.
Por ahora, todas las actividades académicas y administrativas de la UCR fueron trasladadas a modalidad virtual, mientras el OIJ mantiene el caso bajo investigación.
