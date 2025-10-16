OIJ ya tiene en sus manos perturbador mensaje por el que evacuaron la UCR

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya analiza el mensaje que desató la alarma en la Universidad de Costa Rica (UCR) este jueves, tras recibirse una amenaza de ataque armado que provocó la evacuación inmediata de todas sus sedes y recintos.

Así lo confirmó Randall Zúñiga, director del órgano judicial, a Teletica.com.

Según trascendió, el correo electrónico advierte que un sujeto pretende ingresar a la universidad —sin especificar cuál sede o recinto— con armas y cuchillos, con la intención de cometer un atentado y luego quitarse la vida. El mensaje señala que el acto sería una “venganza por lo que me causaron”.

El hecho de que el remitente del correo asegure pertenecer a “764” es considerado por el OIJ como un elemento clave en la investigación.



El colectivo mencionado ha sido vinculado con delitos de explotación sexual, manipulación psicológica y violencia extrema.

Según medios internacionales como The Guardian, el FBI mantiene abiertas más de 250 investigaciones contra personas afiliadas a esta red, que opera en distintos países y se caracteriza por incitar a menores y adultos vulnerables a autolesionarse o cometer actos de agresión. Teletica.com decidió no publicar textualmente el mensaje para no generar más divulgación del necesario a su contenido.