OIJ da golpe a supuesta banda “gota a gota” en Orotina: seis personas detenidas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este jueves una serie de allanamientos en Orotina y San Mateo con el objetivo de desarticular una organización criminal dedicada a préstamos “gota a gota”, un esquema de préstamos informales ligados a extorsiones, amenazas y violencia armada.

De acuerdo con el director del OIJ, Randall Zúñiga, se trata de nueve operativos simultáneos, uno de ellos en la Unidad de Admisión de San Sebastián, donde se encuentra recluido el supuesto líder del grupo, identificado como Manfred. El sujeto ya fue detenido, al igual que cinco personas más (ver video adjunto de Telenoticias).

A pesar de estar en prisión preventiva por el homicidio de Rashab García y Nelson Pavón, ocurrido en abril pasado, el sujeto habría continuado dirigiendo la estructura criminal desde la cárcel.

Zúñiga explicó que el hijastro del cabecilla, un hombre identificado como Aaron, habría asumido el control de las operaciones en Orotina tras la detención de Manfred. El OIJ allanó su vivienda, descrita como “bastante fastuosa”, y la de otros presuntos integrantes del grupo.

Las autoridades también investigan a un hermano de Manfred, quien habría salido recientemente de Colombia y podría tener vínculos con el doble homicidio. Contra él se gestionará una orden internacional de captura.

Según Zúñiga, la banda aumentó su nivel de violencia luego del encarcelamiento de su líder. Se reportan casos en los que las víctimas fueron atacadas a balazos o heridas con armas blancas por no poder pagar las deudas. En uno de los incidentes, una niña estuvo a punto de morir tras recibir un disparo en la vivienda de su padre, una de las personas extorsionadas.

El OIJ estima que los integrantes del grupo obtuvieron ganancias millonarias a través de las extorsiones. Solo una de las propiedades allanadas podría tener un valor superior a ₡150 millones, pese a que los sospechosos no registran actividades comerciales lícitas.

Zúñiga confirmó que la organización tendría decenas de víctimas en las zonas de Orotina y San Mateo. Con los allanamientos de este jueves, el OIJ busca poner fin a la red de préstamos ilegales y a la violencia asociada con su cobro.



