Municipalidad de Cartago garantiza que agua es potable tras afectación por lluvias

La Municipalidad de Cartago anunció la construcción de un muro y la ampliación de un canal en la zona de captación de agua en Ochomogo, con el fin de evitar que las lluvias arrastren sedimentos y materia orgánica hacia el sistema de acueducto.

Según explicó Alejandro Arce, jefe del Área de Acueductos de la Municipalidad de Cartago, el evento que motivó estas obras fue producto de precipitaciones más intensas de lo habitual en una zona caracterizada por su cobertura boscosa.

“Lo que sucedió es que las intensas lluvias bajaron por este sector de la captación, se represaron en ese punto, y un poco de agua con materia orgánica ingresó a la captación”, detalló.

Esa captación distribuye agua a comunidades como Quircot, Loyola, El Pedregal y Ochomogo. El ingreso de sedimentos generó “un poco de color y material fino” en el líquido que recibieron los vecinos, explicó Arce.

El funcionario aseguró que la potabilidad del agua nunca se vio comprometida.

“Se encuentran compañeros haciendo labores de limpieza, también verificando la potabilidad. Aquí cloramos el agua directamente desde la naciente, entonces se garantiza que el agua es potable, que tiene cloro, a pesar de que pueda tener un poquito de turbidez y tal vez material en suspensión”, expresó el funcionario.

Para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir, el municipio realizará obras de mitigación en el punto afectado.

“Lo que vamos a hacer es una modificación en este canal, lo vamos a ampliar y vamos a levantar un murito de contención, de tal manera de que si ingresara un poco de agua con las mismas características o intensidad de las lluvias de ayer, sea contenida y no ingrese a la captación”.

Arce indicó que la respuesta municipal fue inmediata una vez que se recibieron los reportes de los vecinos. Según indicó, era evidente que las fuertes lluvias habían provocado el problema.

Municipalidad de Cartago limpiará los restos de hojas y ramas que alcanzaron al centro de captación. ​

Añadió que, al tratarse de una zona con densa cobertura boscosa, es común que la lluvia arrastre hojas y material en descomposición hacia las partes más bajas del terreno, solo que esta vez, los restos cayeron al acueducto.



Aunque este tipo de afectación no es frecuente, el funcionario reconoció que en la última década se ha presentado “un par de veces”.

Finalmente, el gobierno local ejecuta labores de limpieza en toda la red para garantizar que el servicio cumpla con los parámetros de calidad exigidos.

“Ahorita lo que estamos haciendo es una limpieza general de la red, en los puntos bajos estamos abriendo hidrantes, estamos verificando la concentración de cloro, que cumple todos los parámetros, para garantizarle a la población que van a recibir un agua dentro de los parámetros que establece el Ministerio de Salud", concluyó.

La Municipalidad explicó que es posible que aún haya restos de material en suspensión en algunos sectores del sistema, pero aclaró que la situación irá mejorando conforme avancen las labores de limpieza en las zonas más bajas de la red.