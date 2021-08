Mujer denuncia que policía la detuvo en retén y luego le escribió por redes sociales

Una joven de 29 años denunció, mediante sus redes sociales, que un oficial de la Fuerza Pública la detuvo en un retén, le pidió los datos y luego le escribió por Instagram.

Según cuenta la denunciante, quien prefirió no revelar su identidad, esta situación ocurrió el viernes anterior cerca de las 8:30 p. m. Ella iba llegando a su casa cuando la detuvieron los policías, en El Tejar de El Guarco, Cartago.

“Me pareció raro porque mi carro es nuevo y, usualmente, no lo paran”, dijo.

"El muchacho me dijo que de dónde venía y siguió preguntando, 'viene de tomarse algo con los amigos' y le dije que venía de una cena. Me dijo que si le podía dar mi cédula y empezó a hacerme conversación de que qué hacía yo, dónde vivía y yo le contestaba porque es un policía”, añadió.

La joven le dio la información que solicitó, entre otros datos, que vivía sola.

“Me dejó ahí como 10 minutos y yo le dije '¿de qué se trata este retén, lo están haciendo por la restricción?' Y me dijo 'no, es que están robando carros'. '¿Carros como el mío están robando?' y me dijo 'no exactamente este, pero otro modelo'”, asegura la mujer.