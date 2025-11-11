Muere el periodista Richard Molina a los 54 años

El periodista costarricense Richard Molina murió este martes, a los 54 años.

La noticia fue confirmada por el medio El Guardián, que precisamente fue fundado y dirigido por el propio Molina.

“Grupo informativo El Guardián lamenta profundamente la partida física de nuestro director y amigo, Richard Molina Mesén. La fecha y hora de sus honras fúnebres se comunicarán oportunamente.

“El Guardián tomará un tiempo de duelo. Todo lo concerniente a nuestro medio, se dará a conocer por nuestros canales oficiales”, dice la esquela oficial.



El comunicador trabajó durante varios años en el Grupo Extra, donde fue director de Extra TV.