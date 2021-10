Miedo y trabajo provocan que algunos adultos mayores aún no estén vacunados

Miedo, mucho trabajo y complicaciones personales han provocado que algunos adultos mayores aún no hayan recibido su primera dosis contra el COVID-19, o la recibieran hasta hoy.



Una de ellas es doña Lelia Espinoza, de 88 años y vecina de Curridabat. Llegó este sábado por la mañana al Hospital de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes a iniciar su esquema de vacunación.

Ella forma parte del segundo grupo prioritario, por lo que debió recibir la dosis hace algunos meses.

“Me fue muy bien, no me dolió. Me daba miedo que pudiera tener alguna reacción cuando me la ponían, pero gracias a Dios nada. Que se vacunen todos”, dijo doña Leila.