"Mi hijo no quiere que me vacune": CCSS enfrenta conflictos familiares

Si bien es cierto la mayoría de personas reaccionan positivamente cuando los llaman para vacunarse contra el COVID-19, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también ha tenido que enfrentar conflictos familiares.

Estos se presentan, casi siempre, con adultos mayores: cuando los llaman, algunos dicen que tienen que consultar la decisión o pedir "permiso" a sus familias.

Zeirith Rojas, director del Área de Salud de Coronado, contó a Teletica.com que situaciones como esas, efectivamente, han ocurrido en su centro de llamadas.

"Alguna paciente por ahí nos dijo 'es que mis hijos no quieren que yo me la ponga'. Ahí nosotros no tenemos nada más que hablar, comentar y tratar que convencer al familiar y sí se deciden traerla le damos la cita y si deciden que no, no podemos obligarlos", añadió Rojas.