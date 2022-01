Memes: Una de las formas en como los ticos en el exterior se enteran de proceso electoral en Costa Rica

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitó un total de 52 consulados en 42 países como recintos electorales para los costarricenses que viven en el exterior.

Todas las sedes permanecerán abiertas de 7 a. m. a 5 p. m. En estos momentos hay 46.000 electores empadronados en el extranjero. Esto representa un incremento de 45% en relación con el 2018.

Según datos del TSE, el consulado de Nueva York tiene el padrón más grande. Ahí están registradas 14.230 personas. Le siguen el de Miami, Florida, con 5.536, luego Atlanta con 3.686 y Houston con 2.762.

Para entender un poco cómo se preparan los ticos que votan en el extranjero, Teletica.com conversó Jorge Arturo Barahona Badilla, un tico que tiene 16 años de vivir en Estados Unidos y nos cuenta su experiencia.

Barahona es oriundo de San Isidro del General en Pérez Zeledón. Llegó a EE. UU. como indocumentado en busca del sueño americano hasta que logró regular su situación como migrante.

Actualmente, es gerente general de Tucanes Restaurant en Nueva Jersey.

¿Cómo se vive un proceso electoral a distancia?

El proceso electoral en Estados Unidos es un poco diferente al proceso electoral en Costa Rica, el proceso para poder inscribirse en el registro a través del consulado es un poco complicado. Tenemos que sacar tiempo de nuestro trabajo para poder acceder a empadronarse. Acá la mayoría trabajamos 10 horas al día, muy difícilmente usted encontrará alguien que trabaje ocho horas. La mayoría de ticos acá trabajan en compañías donde es muy difícil poder sacar horas de trabajo para poder ir a hacer los trámites, algunos tendrán fines de semana libres otros ni eso.

¿Se mantiene informado sobre la campaña?, ¿ve los debates?

Si en Costa Rica es un poco frío el ambiente porque la gente ya no confía en los políticos, aquí uno se desconecta más. Acá se trabaja muy rápido, muy acelerado, la necesidad de producir es muy alta, entonces se complica un poco estar informado de los candidatos y la campaña.

No es necesario que revele su decisión, pero ¿ya tiene candidato o es parte de los indecisos?

Es complicado. Acá hay dos grupos, uno piensa que siempre que es más de lo mismo, que de por sí no importan que ellos ya viven en Estados Unidos, que nos perjudica ni beneficia quien gane o no gane, otros dicen que más bien si el colón pierde valor con respecto al dólar salen ganando.

Y el otro grupo como yo que se ha tratado de informar por cuenta propia, no he podido ver los debates, le soy honesto, acá se ven más memes (dice entre risas) porque el tico es bueno para la chota y salen con cada cosa, cada meme, cada situación, que eso sí lo viralizan rapidísimo.

Yo me he involucrado un poco por fuera, no me gusta ver que Costa Rica tenga esta situación de incertidumbre con la política, la política se ha mal utilizado en nuestro país y esto provoca que esta indecisión de la gente, esta decepción de querer ir a votar se multiplique y en esta parte de Estados Unidos a gran escala.

¿Es la primera vez que vota fuera del país?

Este va a ser el primer proceso electoral en el que voy a participar, anteriormente, por cuestiones de trabajo se me complicaba mucho sacar el tiempo para ir al consulado, entonces va a ser mi primera vez, la distancia y la accesibilidad es un poco complicada, este año cambiaron el centro de votación, cada uno de nosotros debe llegar en sus vehículos, hacer lo posible, realmente, hay que esforzarse bastante para poder ir a votar.

¿Vota cerca de su lugar de residencia o tiene que trasladarse?

Como mencioné antes, hay que esforzarse bastante para poder ir a votar, porque la mayoría de costarricenses estamos divididos entre los tres estados: Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut y se nos hace complicada la distancia, puede ser una hora para poder llegar al centro de votación, entonces hay que tener mucho carisma y mucho deseo por hacer valer el derecho al voto para movilizarse en este país.

¿Cómo se organizan los costarricenses para ese día?

En Costa Rica el tico no tiene una imaginación de cómo es el sistema de vida y el sistema electoral aquí. Acá muchos no están muy contentos ni con los candidatos ni con los partidos políticos, no se ven nuevas esperanzas con partidos que no son los tradicionales que le vayan a dar una nueva cara al Gobierno, sin embargo, parece que la gente se está cansando de no ver opciones.

En este país, los que ya han legalizado su situación migratoria, se interesan más por las leyes y reglamentaciones de acá que las de Costa Rica. Suena algo fuerte, pero aun así si están interesados en participar en las elecciones, todavía hay esperanza y muchos ticos sacan su tiempo, a cómo pueden, para ir a votar.

¿Qué opina de no poder votar por los candidatos a diputados?

Tengo dos perspectivas: una, es que estamos eligiendo dos poderes totalmente diferentes, si nos dan la posibilidad de escoger a nuestro presidente, lo cual forma parte del Ejecutivo, creo que también es de mucha importancia poder votar por las personas que van a hacer las leyes en el país, son las que van a formar parte importante en las decisiones que ese presidente tome.

El Poder Legislativo es quizá uno de los cargos más delicado, todo el mundo piensa en el presidente, pero también las diputaciones tienen el mismo peso, como residente acá en Estados Unidos tenemos la dicha de poder votar, aunque sea, pro uno de los dos, pero estaría más satisfecho que yo pueda votar por el que más yo pienso que puede influir en las leyes en Costa Rica.

Yo soy consciente de que el paso ha sido adelantado tampoco pidamos milagros, porque el proceso electoral no es simple y tampoco queremos que sea inseguro, la idea es que nuestro voto sea seguro, que no se vayan a manipular votos acá. Acá hay ticos de diferentes provincias y es muy complicado.

Sobre el proceso para empadronarse. ¿Es difícil? ¿Es igual de sencillo que acá? ¿Tuvo complicaciones?

El proceso de empadronamiento aquí ha sido complicado, primero por la falta de información, de verdad que si se necesita más información, a veces las redes sociales no son solamente la única vía para poder enterarse de la situación.

Reconozco que nuestro Consulado trabaja bastante bien, el pongo una nota de bastante aceptable, pero creo que el TSE debería dar un poco más de fuerza en comunicar sobre el proceso electoral fuera del país. Además, por el COVID, ahora es complicado sacar citas para hacer algún trámite por cuestiones de regulación.

En resumen, si creo que falta un poco más de comunicación con el pueblo de esta zona, si se puede mejorar, se ha hecho bien, pero se debe mejorar mucho para promover la participación de los ticos acá en Nueva York.

¿Qué mensaje daría a las personas que, desde ahora, están pensando no votar en Costa Rica?

Son varios consejos, uno es eduquémonos, porque Costa Rica es un país altamente calificado, aquí mis respetos hacia la cultura costarricense, al norteamericano le encanta emplear gente costarricense porque son altamente calificados, en una semana te resuelven, todo lo hacen bien.

El problema que yo percibo como costarricense es que no estamos muy educados, nos falta educarnos en el sistema electoral, en la función que cumplimos como electores, nos falta educarnos a la hora de escoger o de buscar opciones, nos falta educarnos en ver cómo funcionan los sistemas de Gobierno, que pareciera que en los países Latinoamericanos solo estamos porque nos van a dar cierto beneficio, una camiseta, unos cupones de alimentos, algún beneficio inmediato.

Ejercemos el voto por el beneficio que vamos a tener, no porque vimos las ideas de fulano o zutano, su programa de Gobierno me preocupa mucho porque eso daña demasiado la estabilidad del país, porque la gente no se educa.

Nada más vemos lo que nos conviene, que porque este va en contra de la cultura LGTBI, yo voto por este, que este me prometió reparar la calle, voy a votar por este y no, es importante no dejar la responsabilidad a unos cuantos, tenemos que ir más allá, es difícil hacerle ver a la ciudadanía de que el voto es muy importante, no le dejemos la responsabilidad al 20% que va a votar, para después echarle la culpa, no, la culpa es suya que no voto, que no hizo valer su derecho.

Tenemos la dicha de no tener un ejército, nunca supimos qué significa esa palabra, la encontramos en el diccionario, pero vivida nunca. Entonces es muy fácil decir no me interesa, porque no nos costó nada, les costó a nuestros abuelos, tatarabuelos, ellos si lucharon para que nosotros podamos votar ahora, las mujeres de antes lucharon para que las de ahora puedan votar, ahora tenemos todos esa posibilidad y la ignoramos, no valoramos lo que nuestros antepasados hicieron y muy fácil decir ahora que no voto porque no quiero ser partícipe de esa sinvergüenzada, pues está siendo partícipe al no ir a votar, al negar que su voz se escuche.

Desearía de corazón que todos los que tengan la posibilidad de votar lo puedan hacer, comprender que esto no llega por obra y gracia del Espíritu Santo, llega porque nuestros antepasados dieron su sangre y su vida para que nosotros tengamos esta libertad.

La función principal de un político que lleva el poder del pueblo en sus hombros es para servir al pueblo, no para servirse del pueblo, tenemos que educarnos y salir a votar.