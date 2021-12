Kika Pol buscará récord de 8 kilómetros sin dejar caer el balón a cambio de útiles

El atleta nacional, Kika Pol, buscará lograr un récord nacional al recorrer ocho kilómetros sin dejar caer el balón al suelo, esto con el propósito de conseguir útiles escolares para jóvenes en condición de pobreza.





Hace dos años rompió el récord recorriendo cinco kilómetros haciendo series en la San Silvestre, en aquel momento quiso hacerlo con un mensaje contra el maltrato infantil y los femicidios.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo del récord son los útiles por eso se llama: Series que son útiles, esa es la meta, ya tengo aliados en San Carlos, en Puntarenas y San José también tenemos varios lados.

Yo practico desde hace tiempo el deporte con propósito, talento que se combina por un objetivo.

Trabajo con muchos jóvenes, ayudándolos a rehabilitarse de adicciones, trabajo también con muchachos previniendo el suicidio.

Esto fue a raíz de un joven que iba a atentar contra su vida, lo escuchamos y todo era, principalmente, a raíz de la pobreza en que vivía, la carencia de útiles y el bullying que recibía yo había hecho el récord de cinco kilómetros.

Ahora con la pandemia son más las familias que han sido golpeadas económicamente, por eso quiero hacer los ocho kilómetros, con el propósito de recoger útiles y llevarlos a zonas de alta vulnerabilidad para jóvenes y familias que necesitan, porque hay familias que, si lo compran los zapatos no le compran los útiles, por ejemplo, o viceversa.

¿Cómo se prepara Kika para el desafío?

Tengo un entrenamiento físico seis días a la semana, corro bastante, y el tema es más de mantener la regularidad con las series para que la bola no se caiga.

Cuando hice los 5 kilómetros, me preparé igual y aprendí ciertas cosas como, por ejemplo, si uno ve mucho al piso se marea, entonces ahora juego más con la altura, cuando hacer pausa con espalda, pero la preparación es muy fuerte.

El balón puede descansar en momentos en la espalda, por ejemplo, para tomar agua, pero siempre avanzando.

¿Dónde se hará el récord?

La fecha y el lugar todavía no se sabe, hay una gente de México que me está invitando a hacerlo allá.

Entonces estamos con ese tema, tengo la puerta abierta, para mediados de febrero. Pero con esto de la pandemia todo puede cambiar mañana, hasta como 10 o 15 días antes es que podemos ya tener la fecha bien definida y el lugar exacto.

¿Cuál es la reglamentación?

Existen varios tipos de reglamentos, por darle tres ejemplos, si el balón se cae por factores que no sean físicos o propios, ya sea que alguien me tire algo o me empuje y demás, o el viento, eso no cuenta como caída. Tiene que ser que yo me tropiece o algún tema similar.

Otra regla, solo se toma en cuenta los kilómetros recorridos y el tiempo que se duró y no la cantidad de series que se realizaron.

Porque mucha gente se pregunta ¿cuántas series hizo? Y no las contabilizamos, solo contamos distancia y tiempo.

Para dar un ejemplo, en la San Silvestre, en el 2019, yo lo hice en 58 minutos y 5 kilómetros, pero tenemos el bulevar de Rohrmoser, el famoso rompe piernas que le llaman, que son 2.7 kilómetros de pura subida. En ese tiempo fue bueno, pero hubiera sido mucho mejor si fuera plano.

¿Es un récord Guinness?

Yo no he buscado la gente de Guinness porque eso tiene un costo muy alto y para serle franco, a mí lo que me interesa es deporte con propósito, hacer algo positivo a través de la meta que uno se pone, la vez pasada lo había dedicado al maltrato infantil y femicidio. En este caso lo que estoy haciendo es recolectar útiles.

A este récord se les llama récord Guinness Centroamericano y un récord nacional, yo fui el primero en la historia de Costa Rica en hacerlo en medio de una carrera atlética o haciendo una carrera atlética.

El obtener un récord es para mí un placer porque es cumplir algo que me propuse, pero el construir algo a través de una oportunidad como esta es todavía mejor.

¿Cómo se colabora, cuál es la dinámica?

Yo no estoy lucrando ni me interesa lucrar con esto, lo que quiero es que la empresa privada, a través del patrocinio, donde yo use su marca en la ropa, ellos den útiles a cambio de eso, yo no necesito que me paguen a mí por nada. En comités de deportes, cantonales, vamos a tener un centro de acopio para que la gente también pueda colaborar en el proyecto y dejar útiles.

Tenemos trabajadores sociales que están encargando de la logística para verificar que de verdad las zonas que vamos a llevar la donación sean lugares que de verdad lo necesitan, porque hay gente para todo y siempre sale alguien pidiendo y no necesita.

Y buscamos lugares alejados porque la ayuda casi siempre se centra en San José y alrededores, entonces nos vamos a ir a zonas donde casi no llega la ayuda.

Tenemos previsto Guanacaste, Limón, que son zonas donde hay mucha vulnerabilidad, hay lugares muy muy adentro que nadie visita.

¿Dinero en efectivo o Sinpe Móvil?

Esto es muy importante que a la gente le quede claro, no estamos recibiendo ni dinero en efectivo ni Sinpe Móvil, es importante, solo útiles en los lugares ya establecidos.

Lo único que busco son marcas que me financien para moverme por el país nada más.

Pero si alguien recibe llamada o escucha que Kika Pol está pidiendo dinero para esto es falso, es de La cárcel, porque quiero dejar claro que dinero no vamos a pedir, solo útiles.

Si usted desea colaborar con esta campara de “Deporte con intensión” del atleta, lo puede hacer escribiendo o llamando al número 8585-2588 o en el Facebook: KikaPolCR.