Karina Ramos denuncia supuesto acoso: "No puedo más, no quiero que se me acerque"

La ex Miss Costa Rica, Karina Ramos, confirmó mediante un video en sus redes sociales que interpuso una denuncia por acoso ante las autoridades.

Asegura que esta es una situación que ha venido ocurriendo desde hace más de seis meses, por parte de un "seguidor" de sus redes sociales.

“Todo empezó como cualquier persona intensa, pensé yo, que me contestaba cada cajita de preguntas (en Instagram) hasta seis o siete veces, me ponía cosas medio extrañas y yo dije 'ay, equis' y lo ignoré”, dijo la presentadora de Televisa en México.

Según Ramos, los mensajes continuaron y, por eso, ella procedió a bloquear al usuario, pero esta persona fue creando cuentas falsas para continuar escribiendo a sus diferentes páginas.

Dice que hasta el momento ha tenido que bloquear al menos diez perfiles que, en apariencia, son del mismo sospechoso.

Estudiante de su academia

​Karina tiene una academia llamada Imagination, donde dan clases a hombres y mujeres. Un día, un estudiante comenzó a pedir el número de ella, por lo que también le pareció extraño.

Por esa razón, tomaron la decisión de prohibirle la entrada a las clases y devolverle el dinero.

“Yo empiezo a desesperarme porque no puede ser posible que me aborde por diferentes páginas”, indicó la modelo.

Vecinos



Ramos asegura que su inseguridad se elevó al punto de recibir un mensaje de esta persona, quien decía que "tenía ganas de pasarse a vivir donde ella para poder verla cuando viene a Costa Rica".



De inmediato, decidió hablar con los encargados del condominio y, para su sorpresa, el hombre aparentemente estaba haciendo los trámites para convertirse en su vecino.



“Yo ya no puedo más con esta situación, ya ha sido suficiente, me da miedo publicar dónde estoy, no quiero encontrármelo, no quiero que se me acerque, me da miedo que llegue a mi casa. Se ha vuelto una situación muy extrema”, dijo.