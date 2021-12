Juzgado ordena restituir a empleados despedidos por no vacunarse

Un juez ordenó restituir a dos empleados que fueron despedidos sin responsabilidad patronal por no vacunarse.



Se trata de una señora cocinera de un centro educativo privado y un hombre oficial de seguridad, los dos son vecinos de Alajuela.

Teletica.com conversó con el abogado Francisco Arias de la organización civil Justicia para Todos, quien conoce los casos de cerca y asegura que no es que los afectados no se quieran vacunar, sino que quieren asegurarse de que pueden vacunarse sin que esto suponga mayores riesgos para su estado de salud.

“Se trata de dos empleados que, antes de vacunarse, pidieron que se valorara si había riesgo o no para recibir la vacuna, ellos presentaron ante la CCSS un documento para que les realicen los exámenes pertinentes para que les certifique que si pueden ser vacunados y que no tienen ninguna contraindicación médica. “Ellos presentaron el documento a sus patronos, uno lo desconoció y el otro le puso sello de recibido, pero de igual forma lo desconoció y ejecutaron el despido inmediato”, explicó el licenciado.

Ante esto, el Juzgado ordenó que los afectados fueran restituidos como medida cautelar mientras se resuelve el examen médico.

Desinformación

Según Arias, muchos patronos manejan una desinformación y están mal asesorados.

“Es importante aclarar que no somos no vacunas, de hecho, yo estoy vacunado y en el grupo ya hay personas que están vacunadas también", señaló el letrado.

"Hemos visto que se han venido violentando algunos derechos de trabajadores y discriminaciones de algunas personas, justamente por la polarización que se ha hecho respecto al tema del decreto que no está tampoco bien elaborado, deja muchos vacíos, muchas preguntas, y muchas empresas están cometiendo errores, justamente por esos vacíos, hay un criterio del Ministerio de Trabajo que otorga ese proceso para poder despedir a las personas que no es que no quieran vacunarse, es que sencillamente tienen miedo o quieren un examen médico para asegurarse que pueden hacerlo sin riesgo".

Además, añadió que "hay mucho desconocimiento sobre el tema, hay patronos que están ciento muy mal asesorados. El Ministerio de Trabajo indica que para un despido tiene que haber negativas claras donde la persona insista en que no se va a vacunar”, agregó.

¿Qué pasa si la persona no es apta para vacunarse?

Ahora los afectados están a la espera de que les realicen el examen médico, según explica Arias, “si este indica que pueden vacunarse así lo harán sin problema, pero si dice que no son aptos para una vacuna, tampoco los pueden despedir, porque no sería por una terquedad, sino por una contraindicación médica. Ellos solo solicitan que se les indique que no sufren de ninguna contraindicación médica”.