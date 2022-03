Joven trans denuncia que delincuentes intentaron robarle 25 mil dólares de una operación

Una joven transgénero fue víctima de tres delincuentes quienes ingresaron a su casa para exigirle 25.000 dólares que, supuestamente, había ahorrado para realizarse una operación.

Los hechos ocurrieron el 9 de febrero en un apartamento ubicado en Montes de Oca.

Ericka Bolaños fue contactada por un sujeto quien le solicitó un encuentro sexual. Según la denunciante, aceptó la cita y cuando el hombre estaba por llegar le preguntó si podía ir con un acompañante, a lo que ella accedió.

“En este momento me vuelve a llamar de un número privado y me dice que vaya abriendo el portón. Por la hora yo soy un poco precavida y salí a identificar a la persona. Le pedí que se bajara la mascarilla. Él me dijo que si no venía otro día y yo le dije que no, que pasara. Metieron el carro en la cochera y entraron dos tipos; uno se sentó en el sillón y otro me pidió que si podía ir al baño”, contó la joven.

Cuando los dos sujetos ingresaron a la vivienda apareció un tercero, quien se había ocultado en el carro en que llegaron.

Ahí empezó una lucha entre los delincuentes y la víctima.

“Vi la silueta de un hombre, y me di cuenta de que algo no andaba bien. Me asomé por la ventana, dije ‘¿Quién es?’ y nadie contesto, entonces me fui a la puerta, la abrí un poquito y en ese momento me empujó la puerta. Los tipos me agarraron de la boca, de los ojos, me tiraron al piso. En ese momento me intentaron de desmontar la quijada, de asfixiar con sus dedos y sus manos y les dije que no podía respirar”, añadió Bolaños.

Según la denuncia interpuesta en la Fiscalía de Flagrancia de Goicoechea, los maleantes exigían a la víctima 25.000 dólares que, según ellos, había en el apartamento.

“Ellos andaban buscando ese dinero porque yo pronto me voy a hacer una cirugía de cambio de sexo y es muy costosa. Cuando yo les dije que yo no tenía el dinero, que ya había pagado la cirugía, dijeron ‘Aquí no hay nada, alístenla para llevarla’”, dijo la afectada a Telenoticias.

Gracias a que un amigo de la ofendida estaba en otro cuarto bajo llave, pudieron avisar a la Fuerza Pública, que llegó minutos después y detuvo a dos de los tres delincuentes.

Los dos sujetos detenidos cumplen tres meses de prisión preventiva. Uno de ellos, de apellidos Acuña Retana, tiene antecedentes criminales, pues fue condenado a 30 años de cárcel por varios asaltos.