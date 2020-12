“Interné a mi papá por una infección en el pie y me avisaron que murió de COVID-19”

Sharon Ureña hizo una denuncia pública por lo que, asegura, fue una "cadena de injusticias" contra su padre en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia.



La joven relata que el pasado 23 de octubre internó a su papá, William Ureña, en ese centro médico: tenía una infección en el pie, sin embargo, su salud empeoró rápidamente y un mes después le avisaron que murió de COVID-19.

“Él fue internado el 23 de octubre por que tenía una infección en un pie y el 27 nos llamaron para decirnos que lo van a entubar y pasar a la UCI porque estaba contagiado de COVID-19, cuando yo llevé a mi papá por otra cosa totalmente diferente.

“Desde el 27 de octubre hasta el 27 de noviembre nosotros no tuvimos información de él, de ningún tipo, llamamos a diario, no solo yo, también mi familia y amigos y nunca nos dieron explicación de cómo estaba”, relató.

Ureña dijo que se quedaron esperando algún tipo de explicación por parte del centro médico.

“Nosotros esperamos alguna explicación de qué había pasado con él, pero nada más nos llamaron para decirnos que lo iban a pasar a la UCI, luego de eso no llamaron más. Como no nos llamaron, nosotros lo hicimos; pero nunca nos dieron respuesta”, comentó.

La hija del paciente denuncia, además, que estuvieron insistiendo constantemente vía telefónica, pero que más bien los regañaron por estar llamando tanto: les dijeron que tenían que esperar a que el médico se comunicara con ellos.

“Un día llamé a las 10 de la noche y nos dijeron que ya era muy tarde, que el médico no nos iba a llamar a esa hora y, reitero, nunca recibimos ninguna llamada para saber el estado de mi papá o su progreso”, indicó indignada.

Llegó la llamada

Sharon relata que fue hasta el 27 de noviembre que llamaron a otro familiar, a las 3 de la mañana, solo para comunicar que don William había muerto. “Su muerte no tiene sentido, no tiene lógica, él tenía apenas cinco días de estar internado y luego llaman que simplemente se contagió”, agregó.

Entre tanto dolor, la joven asegura que en el hospital extraviaron las pertenencias de su padre y que tuvo que insistir para, al menos, recuperar su celular.

“Cuando fui a recoger las cosas de mi papá le perdieron el celular, el bolso y otras pertenencias. Yo llegué ese día que él falleció para ir a reconocerlo y me dijeron que las cosas estaban perdidas; yo indignada me fui y cuando iba de camino me llamaron y me dijeron que ya habían encontrado el celular, así que me devolví, pero faltaban otras pertenencias”, agregó.

Entre lágrimas relató que su indignación se hizo más grande cuando una enfermera del centro médico le dijo que su padre era considerado un paciente "olvidado".

“Lo que estas personas hicieron en el hospital es para mí despreciable, me tuvieron dando vueltas por el hospital para tratar de buscar las pertenencias que faltaban, nadie me daba razón.

“Hasta que una enfermera me dijo que él era un paciente olvidado y que no tenía nada ahí, me enojó bastante que me dijeran eso, ya que nosotros intentamos saber de él todos los días y no nos daban respuesta”, concluyó.

Posición del centro médico

Ante la consulta de este medio, en el centro médico desmintieron que la familia no fuera notificada sobre la condición del paciente.

“Don William fue atendido en el hospital y desde su ingreso, en los primeros días de emergencia, se tuvo contacto con la hija para informar de su estado; posteriormente, cuando fue ingresado a la UCI, se intentó abordar con la familia, pero no fue posible comunicarnos a los teléfonos que estaban en el expediente. Se hizo desde el día uno un abordaje con Trabajo Social para poder ubicarlos y fue así como pudimos tener comunicación con su hermano, a quien se le dio toda la información del paciente”, comentó la doctora Priscila Balmaceda, directora del Hospital San Vicente de Paúl.

Según la directora, es importante que los asegurados siempre tengan actualizados los números de teléfono personales y de los familiares en el expediente digital, ya que es por este medio que las autoridades los contactan.

“Por un asunto de seguridad del paciente, toda información que se brinda se hace por medio de los familiares, con los contactos establecidos en el expediente digital, por lo tanto es muy importante siempre mantener actualizada la información de los teléfonos en el expediente; aún así, el hospital hace un gran esfuerzo por conseguir los teléfonos, tanto así que se comunicó con el Área de Salud, quien brindó los teléfonos del vecino para poder contactar a los hijos y así se logró conseguir el teléfono del hermano para poder comunicar la situación de don William”, concluyó Balmaceda.

Ante esta respuesta, Sharon Ureña indicó que la información no es cierta y que incluso ellos dejaron los números de celular para que los contactaran, pero no los llamaron.