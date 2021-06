“Hoy voy a soñar feo”: investigado por caso “Cochinilla” sentía presión del OIJ

Un hombre de apellido Arce, quién es investigados por el denominado caso “Cochinilla” como aparente enlace entre las empresas constructoras y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) estaba preocupado de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estuviera al tanto de sus “movimientos”.

Según el expediente judicial al que tuvo acceso Telenoticias, esta preocupación se muestra en una llamada que tuvo el investigado con una mujer identificada como su pareja.

La llamada a la que hace referencia el expediente, se dio a mediados del 2020, luego de que Arce fue interceptado por agentes judiciales en las cercanías del edificio de Conavi, donde le solicitaron su documento de identidad.

En la llamada Arce le dice a la mujer que está tan preocupado que “va a soñar feo”, así consta en la transcripción de la conversación incluida en el expediente:

(Extracto de la conversación)

-Pareja: A no le ponga mente. No le ponga mente que va. Vamos a ver, andaban revisando seguro.

El expediente incluye una segunda conversaciones de Arce, con una persona identificado como su hijo, donde se muestra su preocupación, en esta incluso dice que pensó que lo iban a detener: “yo ya sentía como que me iban a poner los grilletes, digo yo, “Ay Dios Mío”, se lee.



(Extracto de la conservación)

Arce también hace referencia a su preocupación, en una tercera llamada con un sujeto que en apariencia es funcionario de Meco.

(Extracto de la conversación)

Funcionario de Meco: Lo que me dice el abogado es que eso no es una investigación ni nada. No es un procedimiento normal del OIJ.

Arce: ¡Yo no sé!

Funcionario de Meco: Pero qué te decían, ¿te entregaron algún documento? ¿Hay alguna notificación?

Arce: No, no, no. No me entregaron ningún documento