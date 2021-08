Hijas de sobreviviente COVID-19 exhiben a lo grande su agradecimiento al CEACO

El papá de Leslie y Melanie Ortiz Hidalgo se contagió de coronavirus, se complicó y requirió 96 días de internamiento en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO).

Víctor Ortiz Mena, de 56 años, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos en una condición muy grave. A pesar de esto, sus hijas nunca perdieron la esperanza de que él saldría adelante.

Aún cuando estaba muy delicado, siempre agradecieron el trabajo del personal de salud y tomaron la decisión de mostrarlo en grande a todo el país: colocaron algunas lonas en varios puentes de Hatillo.

Primero instalaron unas hechas a mano y, semanas después, las cambiaron por unas impresas.

Contagio

El proceso de don Víctor inició el pasado 8 de mayo, cuando se sintió mal y fue a la clínica. Lo mandaron a la casa nuevamente y ahí tuvieron que llamar una ambulancia, que lo llevó al Hospital San Juan de Dios, donde no había campo.

Pasó al Hospital Nacional Psiquiátrico, pero su condición empeoró y le abrieron un campo en el CEACO.

"Desde el día uno me di cuenta que en CEACO tienen una calidad humana que yo no la he conocido en ningún otro lugar. No había un día que no conversaran con nosotros y nos decían el reporte completo del estado de papi", cuenta Leslie.