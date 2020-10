"Hacer turismo nacional es hacer patria", asegura ministro

Este domingo se celebra el Día Mundial de Turismo. Según cifras del Banco Central de Costa Rica, en el 2016 este sector significó un 6.3% del PIB.​

Debido a la pandemia de COVID-19, esta industria se ha visto gravemente afectada. María Amalia Revelo empezó a afrontar la crisis desde la cartera de Turismo; sin embargo, en julio dejó su cargo por motivos de salud y llegó Gustavo Segura como nuevo ministro.

Segura es graduado de Economía en la Universidad de Costa Rica (UCR) y posee un grado de maestría en Desarrollo Sostenible del INCAE.

El jerarca tomó las riendas del país, en materia de turismo, en un momento nunca antes vivido. Para superar la crisis se han creado protocolos de reapertura y se ha tenido que pasar por un proceso gradual de reactivación.

Sobre el camino de reapertura y la importancia del turismo en nuestro país conversamos con Gustavo Segura, ministro de Turismo. No se pierda de ningún detalle en la siguiente entrevista.

¿Está funcionando la reactivación?

Yo creo que el mecanismo que se ha escogido para la reapertura ha sido el correcto y gradual, porque ninguno de nosotros sabía cómo operar en tiempos de pandemia, entonces los meses de abril, mayo y junio han sido muy importantes para dimensionar la situación y trabajar los protocolos, en el caso del Instituto Costarricense de Turismo difundirlos.

Así que en julio empezamos con la reapertura y ya puedo decir que casi todos los subsectores de turismo están operando, todos con mucha conciencia de los protocolos. El mes de julio nos permitió dar un paso adicional para el sector turístico, que fue el regreso de los vuelos internacionales, se escogió un camino gradual, que indicó que en agosto solo se recibían vuelos desde Europa, yo creo que el resultado fue bueno desde la puesta en práctica de protocolos, pero resultados muy discretos en la llegada de turistas.

La estadística mostró 1.630 turistas durante el mes de agosto y bueno, hay que entender que los mercados de origen viven su propia pandemia. A partir del 1° de setiembre tomamos la decisión de abrir vuelos para muchos estados de Estados Unidos, que es el principal mercado de Costa Rica, y ese anuncio ha sido muy bien recibido por las aerolíneas.

La reapertura marcha bien, comparado con la situación que teníamos en mayo y junio, la que tenemos hoy es distinta, todavía falta mucho por recorrer, estamos en un proceso gradual y difícil. Entonces todas esas variables entran en juego en la rapidez que tendremos en la reapertura, pero lo importante es seguir adelante con la reactivación.





¿Han salido casos positivos de COVID-19 en pasajeros internacionales?

Esta apertura gradual, que es una especie de "laboratorio" para poner en prueba todos los protocolos, nos dio resultados muy positivos. Al día de hoy, ninguno de los turistas que ha ingresado a Costa Rica desde el 1° de agosto ha entrado contagiado de COVID-19. Es decir, que los controles de los aeropuertos internacionales de origen y de llegada y las medidas que se han adoptado están funcionando, y no tenemos ningún reporte de que los turistas que hayan ingresado a Costa Rica se hayan contagiado de COVID-19.

Aunque la estadística no está lista, yo estimo que al final de setiembre habrán llegado unos 5.000 turistas, es decir que hay un laboratorio de 5.000-6.000 visitantes internacionales que han escogido venir a Costa Rica y confiar en nosotros y hemos honrado esa confianza al proteger su salud y la de los costarricenses.

¿Cuáles otros destinos se autorizarán y cuándo?

Ese es un proceso súper constante y muy dinámico, la mesa de trabajo que analiza la reapertura todos los días revisa cómo está la situación en el mundo, porque la importancia de esa estadística no es cómo estuvo un país en mayo, si no cómo está la situación de control de contagios en los últimos siete días. Hay lugares que hemos venido analizando muy de cerca, pero es muy delicado que le indique que quizás autoricemos equis país y luego un día aparece muy alterado negativamente y tengamos que esperar más, entonces prefiero ser prudente y esperar a anunciarlo por los canales oficiales.

¿Los estados de EE.UU. con mayor mercado para Costa Rica están autorizados?



No todo Estados Unidos, en términos de números, representa la misma importancia para nosotros. Hay algunos estados, cuatro o cinco de ellos, en los cuales se concentran la mayor cantidad de turistas que nos visitan. Florida y Texas, que son muy importantes, todavía no hemos podido abrirlos desde el punto de vista epidemiológico, pero otros que sí como California, Nueva York, Colorado son muy importantes para nosotros. Espero que la situación epidemiológica se mantenga bajo control para poder tomar estas decisiones de reapertura.



¿Qué iniciativas tienen para atraer a turistas al país?

Sobre la promoción de Costa Rica, la campaña del país está siendo reforzada con ese concepto de turismo de bienestar, se llama “Only Essencials” ("Solo lo esencial"), donde una y otra vez lanzamos mensajes gráficos que explican que Costa Rica es biodiversidad, pero mucho más que eso: es bienestar y el compartir en familia. El mensaje se está trasformando en promoción y relaciones públicas para que la gente vea a Costa Rica como un escape de la pandemia.

Nuestro ‘Pura vida’ nos refleja una cultura y forma de pensar y, en estos momentos, es la antítesis de la pandemia, porque la pandemia es impureza, enfermedad y hasta muerte. Entonces queremos posicionar a Costa Rica mostrándole al mundo que aquí se puede recargar baterías, es como un santuario. Esta campaña se desplegará en Estados Unidos y Europa.

¿Cuáles medidas específicas toman a nivel nacional para la reactivación del turismo?

Hay una acción muy concreta que ya estamos viendo resultados, que es la campaña ‘Vamos a turistear’. Se diseñó con Cámara Nacional de Turismo, entendiendo dos cosas: que el turismo nacional siempre ha sido importante, representa un 20%, además siempre ha aportado muchísimo a la dinámica del turismo del país en la temporada verde o baja, que es cuando hay menos visitantes internacionales; entonces se diseñó una plataforma de Internet, en la cual las empresas se inscriben y ofrecen descuentos y siempre hay ofertas de último minuto. Es importante porque estas ofertas, mezcladas con la ley que traslada los feriados a lunes, han llevado un alivio a las empresas.

Además, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) está ofreciéndole a los costarricenses que compren en esa plataforma tasa cero para financiamiento de sus vacaciones, con plazos que van entre seis meses y 11 meses.



¿Por qué es importante salir a turistear, aunque estemos en pandemia?

El tema de salir con la familia de vacaciones, a visitar un sitio natural, una comunidad rural, una montaña, una playa, un volcán, etc., tiene muchos beneficios. Primero para la persona que lo realiza, porque es salud mental, salir con mucho cuidado y disfrutar de la belleza natural que ofrece Costa Rica. Segundo, cuando uno sale muy posiblemente tiene que comprar alimento, si tiene la oportunidad puede rentar un bote, pagar la entrada a un tour, todo eso es llevarle sustento económico a otras familias, porque entonces el botero se ganará su ‘platita’, el mesero también, un cocinero y detrás de ellos alguien vendió pollo, culantro, huevos, pescado, arroz, frijoles… Entonces se ve esa conexión en cadena.

Cuando yo hago turismo en Costa Rica estoy con mi ‘platita’ ayudando a que el país se recupere, con esos ₡50 mil-₡200 mil que invertí en vacaciones se reparte en varios compatriotas que están urgidos de dinero. Entonces, hacer turismo nacional es hacer patria, no todas las personas lo pueden hacer, yo lo entiendo perfectamente, y estas personas que no pueden, aun así pueden hacer cosas interesantes como ir a pasar el día en un lugar campestre y compartir un gallito. No es momento de decir ‘ay no es posible que hagamos turismo nacional si estamos mal económicamente', pues los que no estén mal económicamente y puedan aportar, más bien es un acto de amor por Costa Rica hacer turismo nacional.

¿Por qué es importante reconocer y honrar al turismo?

Este domingo 27 de setiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y se honra a una industria que ha mostrado ser un vínculo de proceso social para muchos países. En Costa Rica, esta industria financia todo un sistema de aéreas protegidas y ha permitido que agencias bancarias lleguen a zonas rurales, ha fortalecido el sistema de salud.

En Costa Rica tenemos un sistema de desarrollo muy hermoso, muchos países nos estudian a nosotros desde la perspectiva de cómo hemos desarrollado el turismo en el país. En vez de haber concentrado el turismo en tres o cuatro lugares, lo hemos distribuido en 32 regiones turísticas.

¿Qué es el turismo rural comunitario?

Si uno va a un hotel grande, ese hotel se beneficia del carácter que le imprime a Costa Rica su ruralidad, el turismo rural comunitario le da un carácter de costarriqueñismo al turismo, expresar a través del turismo el llamado buen vivir. Y doy algunos ejemplos, Costa Rica tiene una de las cinco zonas azules en el mundo.

La Península de Nicoya tiene un estilo de vida que hace que sus ciudadanos vivan más de 100 años, en una concentración grande y es un estado saludable. Estas personas consumen mucha agua, dedican una o dos horas a estar en familia, le dan importancia a los tiempos de comida, consumen alimentos orgánicos, entonces ese buen vivir es una característica del turismo rural comunitario, que además de enriquecer la oferta turística, le da carácter y su nombre lo indica turismo rural comunitario, el dinero se queda en las comunidades, muchas veces cercanas a áreas protegidas y a lugares que indirectamente reciben los beneficios. Entonces, a la luz del Día Mundial del Turismo, en particular es reconocer el nicho de turismo rural comunitario como uno que ha Costa Rica le da carácter y enriquece su oferta.