Gobierno y dirigentes de protestas firman acuerdo para abrir Guatuso y Upala

El Gobierno y dirigentes de manifestaciones en la Zona Norte, firmaron un acuerdo de apertura total de bloqueos en Guatuso y parcial en Upala.

El acuerdo se firmó en el marco de una reunión llevada a cabo en la Casa Presidencial.

Por parte de la Administración participaron: Carlos Alvarado, presidente de la República, Epsy Campbell, vicepresidenta de la República y coordinadora de la Zona Norte; Marvin Rodríguez, vicepresidente de la República; Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social; Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería; así como las viceministras Ana Cristina Quirós, de Agricultura y Ganadería, y Melania Brenes, de Educación.

Los dirigentes de las manifestaciones de Guatuso que participaron fueron: Armando Barrientos, Ariel Badilla, Esmir Rochel Duarte y Elidieth Hidalgo. Los representantes de Upala y La Cruz participaron de forma virtual.

De acuerdo con la información proporcionada por Presidencia, se acordó, no implementar más impuestos para las personas en condición de vulnerabilidad, a la no privatización de servicios esenciales, no vender activos estatales excepto las que ya se anunciaron: BICSA y FANAL.

El Gobierno también se comprometió a abrir gradualmente el sector turismo y comercial de la zona y a convocar el expediente legislativo Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción” y el proyecto de ley “Moratoria a las Deudas del Sector Agropecuario y Devolución de Bienes ya Adjudicados”

Los dirigentes explicaron al Presidente la difícil situación por la que atraviesan, en especial los pequeños y medianos productores y externaron su deseo de sacar al país adelante.