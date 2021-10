Fiscalía alerta sobre nuevas estafas al BAC, Banco Nacional y Banco Popular

La Fiscalía ha lanzado una alerta sobre las nuevas estafas vinculadas al BAC Credomatic, el Banco Nacional y el Banco Popular.



Se trata de un correo falso donde indican que las personas deben ligar otro correo a la cuenta porque si no, la que tienen será suspendida.

El video, facilitado a Telenoticias por las autoridades, muestra cómo el remitente del correo no es una cuenta oficial del banco.

“La plantilla es del 2019, y si le doy clic al link este me redirige a una interfaz muy similar a la de la sucursal electrónica, pero me fijo en ciertas cuestiones que no es un sitio real. Indica que no hay certificado, no está certificada la página”, indica el denunciante.