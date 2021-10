Fiesta clandestina: Policía pedirá que investiguen a juez que “no autorizó” allanamiento

La Fuerza Pública acudirá a la Inspección Judicial para pedir que se investigue a un juez, quien, al parecer, no autorizó el allanamiento a una propiedad donde se realizaba una fiesta clandestina.

El video adjunto muestra el evento, que tuvo lugar en Balsa de Atenas, el sábado anterior pasadas las 9 p. m. Los oficiales que atendieron el reporte estimaron la presencia de unas 200 personas y pudieron comprobar que había música con volumen muy alto, así como la instalación de luces tipo “discoteca”.

Daniel Calderón, director del cuerpo policial, confirmó que se desplazaron a la zona con personal del Ministerio de Salud, pero estaban atados de manos para actuar.

"El día de la actividad se ingresó al sitio, con autorización de los organizadores y del propietario, para que el Ministerio de Salud realizara la inspección. Se pidió detener el evento ante los incumplimientos a la legislación vigente. Al negarse y mantener la actividad, se solicitó el allanamiento al juez en turno. Dicho allanamiento no fue autorizado", dijo el Área de Salud de Atenas tras la consulta de este medio.

Fuentes cercanas a revelaron a Teletica.com que llamaron al juez para informarle que solicitarían el allanamiento, pero este, supuestamente, les dijo que no era posible autorizar la diligencia después de las 6 p. m. Por esa razón, relatan, no pudieron intervenir.

¿Por qué no se autorizó?



“El despacho no recibió ninguna solicitud formal de parte de las autoridades de Salud para una orden de allanamiento”, explicó, por su parte, el Juzgado Penal de Atenas.



Ese departamento aseguró, además, que “por norma legal, en caso de que se ordene un allanamiento, esta acción solo podrá desarrollarse en el rango horario entre las 6 a. m. y las 18 p. m.”.



“Ante consulta formulada por las autoridades del Área de Salud de Atenas, desde el Juzgado Penal se les indicó que si consideran que existe un delito o se está cometiendo un delito, la solicitud de allanamiento se puede presentar ante Juez Penal, por medio de la Fiscalía, según los alcances incluso de la circular 93-2021 del Consejo Superior del Poder Judicial. Interpuesta la solicitud al Juzgado Penal, el juez valorará y resolverá de acuerdo con lo que la ley establezca”, finalizaron.



Esa aclaración no es de recibo para la Policía, puesto que los eventos clandestinos ocurren, principalmente, en horario nocturno y no constituyen un delito, sino una contravención.

Daniel Calderón adelantó que están pidiendo la colaboración del Ministerio de Salud para que, como autoridad rectora, eleven la queja contra la decisión del juez. De no recibir una respuesta positiva, lo harán de forma independiente.



“Vamos a acudir a la Inspección Judicial para que se revise la actuación del funcionario, ya que no compartimos la interpretación que realiza. En el contexto de pandemia, se autoriza a Salud a solicitar los allanamientos, precisamente para evitar exposición al virus”, expresó Calderón.



El jefe policial también detalló que, hasta ahora, la mayoría de los allanamientos autorizados han sido de noche, sin obstáculos en el procedimiento debido a la hora.