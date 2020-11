Fatiga mental: la preocupación del ministro de Salud

El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó su preocupación por la fatiga mental que puedan sufrir los costarricenses debido a la pandemia de COVID-19.

"Lo que me preocupa, de cara a la segunda ola, es la fatiga mental porque ha significado mucha disciplina y expectativas que la gente puede tener y que al final no se cumplen, y el hecho de que pues ya son muchos meses y faltan más. Entonces me preocupa la fatiga y que la gente empiece a tirar la toalla y que el virus no se ha ido, hay más circulación en este momento y más transmisión en este momento, más riesgo de infectarse", señaló el jerarca.