Familia con gemelas recién nacidas pide ayuda tras quedarse sin casa

Una familia con unas gemelas recién nacidas fue una de las que se quedó sin casa producto de un voraz incendio en San Sebastián, la madrugada de este miércoles.

Las llamas consumieron cuatro casas, incluida la de doña Seidy Arias, abuela de las bebés de apenas 15 días.

Cuenta que todo fue demasiado rápido, por lo que no les dio tiempo de sacar absolutamente nada.

“Yo estaba durmiendo cuando mi hija me dijo que se estaba quemando la casa de la par. No me dio tiempo de sacar nada. Lo único que andaba puesto es esto, mi hija salió hasta descalza”, comentó la señora.