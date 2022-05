Expertos afirman que debe excluirse al CNC de la reestructuración del MOPT

Tanto el exministro de Obras Públicas y Transportes, Randall Quirós, como el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Guillermo Carazo, consideran que se debe de sacar de la ecuación del proyecto de reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

Así lo explicaron el viernes 20 de mayo, durante el programa 7Días Radio de Teletica Radio.

El lunes 16 de mayo, el nuevo jerarca del MOPT, Luis Amador, y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, presentaron ante el congreso el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Competencias y Rendición de Cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (expediente 23.114). La iniciativa busca eliminar cuatro órganos desconcentrados: el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo de Transporte Público (CTP) y el CNC, devolviendo sus competencias al MOPT.

El Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) quedaría fuera de esta reestructuración para presentarse posteriormente en otra iniciativa de Ley debido a una revisión necesaria que se debe hacer a los artículos de la Ley General de Aviación Civil que dio vida a dicha entidad.

El proyecto además contempla que los trabajadores de estos consejos se trasladarían al MOPT o bien a otras instituciones del Estado que requieran ese tipo de puestos.

El director ejecutivo del CFIA comentó que un país como Chile, con más del triple de la población de Costa Rica, tiene cerca de 100 concesiones. Costa Rica debería tener entre 30 y 40 concesiones y no es así. Por eso, considera que el país necesita implementar la modalidad de Asociaciones Público-Privadas, conocidas como las APP.

El exministro Quirós concordó con Carazo y agregó que el CNC debería volver a manos del MOPT y para que este luego lo ceda al Ministerio de Hacienda, con el fin de convertirlo en un órgano completamente técnico.

“¿Por qué en el Ministerio de Hacienda? Porque nosotros necesitamos tener una contraparte de presupuesto para poder ejecutar esas concesiones y no es el MOPT ni el Consejo, porque en ese Consejo estaba el presidente del Banco Central, que en mi época nunca participaba, y el ministro de Hacienda nunca llegaba y decía 'presénteme el proyecto y yo veré si hay plata o no'. Entonces así los proyectos no avanzan”, defendió el exjerarca.