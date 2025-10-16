Esta es la relación entre banda “gota a gota” y crimen de Rashab García

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este jueves un operativo con nueve allanamientos en los cantones de Orotina y San Mateo, Alajuela, con el objetivo de desarticular una banda de préstamos “gota a gota” que estaría vinculada al homicidio de la joven Rashab García y su amigo Nelson Pavón.

De acuerdo con las autoridades, la organización criminal era encabezada por Manfred, conocido como alias "Negro", quien cumple prisión preventiva por el doble crimen ocurrido en abril pasado. Pese a estar recluido en la Unidad de San Sebastián, el sujeto continuaba dirigiendo las operaciones del grupo desde la cárcel (ver video adjunto de Telenoticias).

Durante el operativo fueron detenidas seis personas, entre ellas el hijastro de alias Negro, identificado como Aarón, quien habría asumido el liderazgo de la estructura y ejecutaba las órdenes desde la calle. La vivienda de este último, descrita por el OIJ como “bastante fastuosa”, fue una de las allanadas durante la intervención.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que la banda operaba con altos niveles de violencia y que, tras la captura de Manfred, las acciones del grupo se tornaron aún más agresivas. En uno de los ataques, los sospechosos habrían disparado contra una vivienda por el impago de un préstamo, poniendo en riesgo la vida de una menor.

La investigación señala que los integrantes de la banda continuaron las extorsiones y amenazas a comerciantes y particulares de la zona, incluso desde locales comerciales que utilizaban como fachada para el cobro de los préstamos.

Los seis detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para la solicitud de medidas cautelares, mientras que las autoridades mantienen abiertos los procesos judiciales contra alias Negro y otros sospechosos del doble homicidio.