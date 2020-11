Empresario con medidas cautelares por causa de fabricación de pornografía

El Juzgado Penal de Limón ordenó a un empresario de esa provincia, investigado por fabricación de pornografía: no acercarse a las víctimas, no molestarlos por medio de redes sociales y no salir del país.

El lunes 23 de noviembre se realizó la audiencia de medidas cautelares contra este imputado luego de que la semana pasada, en su ausencia, se hizo un allanamiento en su vivienda, ubicada en el cantón central de Limón.

En la audiencia de medidas cautelares el juez a cargo acogió la solicitud del Ministerio Público e indicó lo siguiente:

“Estima el suscrito que existen los elementos de convicción suficientes para considerar al imputado como posible actor del delito de fabricación de pornografía y otros, que le atribuye el Ministerio Público, grado de probabilidad suficiente para el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Se considera presente el peligro procesal de obstaculización y de fuga en razón de la pena a imponer y la facilidad económica con la que cuenta el imputado para salir del país. Se acoge la solicitud de medidas cautelares gestionada por el ministerio público mismas que estarán vigentes por el plazo de nueve meses”.

Las medidas cautelares impuestas a este empresario son:

Se le ordena a la persona imputada no acercarse a las personas ofendidas a una distancia de 100 metros.

Se le ordena a la persona imputada la obligación de no molestar, perturbar, agredir o intimidar a las personas ofendidas de cualquier forma, tanto de forma personal como por medio de terceras personas, redes sociales o medios análogos.

Se le ordena al imputado impedimento de salida del país.

Telenoticias intentó contactar al abogado del empresario, se le envió un mensaje, pero no respondió.

Tras el allanamiento la semana pasada, indicó que se habían decomisado algunos artículos electrónicos de la vivienda de su cliente.

El caso continúa bajo investigación.