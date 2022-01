Eli Feinzaig realizó afirmaciones falsas sobre Teletica en Café Política

El candidato Eliécer Feinzaig aseguró falsamente en Café Política que un equipo de Telenoticias lo puso a grabar imágenes que lo ponían incómodo.

“Antes de empezar la entrevista ustedes pasaron una semblanza que me hicieron y hay una imagen que a mí me pone particularmente incómodo, en la que aparezco viéndome al espejo, yo no hago eso en mi vida. El periodista y el camarógrafo me pidieron que lo hiciera porque el video hay que hacerlo atractivo. ¿Entonces voy a acusar a Teletica de tener falta de seriedad?”, dijo el aspirante del Partido Liberal Progresista.