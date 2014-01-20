Tema de fondo: Presión de grupo

¿A usted su mamá le preguntó que si todos los demás se tiran de un puente, usted también?

Ciertamente, es una de las formas de cuestionarnos qué tanto nos afecta la presión de grupo a la hora de tomar decisiones.

Estando en Palmares, quisimos consultarle a un grupo de amigos fiesteros, sobre este tema.

Escogimos un tema que está pensado en tantos muchachos que les puede interesar.

Pero también, a las mamás y papás: el tema de "la presión de grupo". Muchas veces, se le achaca a eso, la caída en algunas actividades, vicios, actitudes, que no son recomendables y queremos reflexionar sobre eso.

En medio del proceso de aceptación y socialización, la presión de grupo puede ser determinante. Laura Vázquez, es psicóloga, colaboradora de buen día en temas de jóvenes y nos guio un poco en este tema.

Según Vázquez las posiciones extremas de padres ante conductas inadecuadas puede que generen mayor rebeldía en los muchachos.

Además, destacó que uno de los factores determinantes para no caer en la presión de grupo es la seguridad en sí mismos.

Usted puede contactar a Laura Vázquez, colaboradora de Buen Día en temas de adolescencia, a su consultorio ubicado en San Ramón al 2445-4636.