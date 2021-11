Detienen a sospechosos de matar a madre e hija de 12 años en León Cortés

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó, la mañana de este martes, dos allanamientos simultáneos para detener a los sospechosos de la muerte de una niña de 12 años y su madre de 31, en León Cortés.

Se trata de un hombre de apellido Ríos, de 52 años, quien era el padre y esposo de las víctimas. Su cómplice fue el sobrino y primo de las mujeres, de apellido Jiménez, de 19 años, quien era menor de edad al momento de los hechos.

Fuentes cercanas a los hechos, aseguraron a Teletica.com que los homicidios ocurrieron el 30 de julio del año pasado, en el sector de La Virgen. En ese momento se reportó como un incendio en una vivienda, sin víctimas dentro de la estructura.

Sin embargo, tras una inspección exhaustiva de las autoridades, localizaron el cuerpo de la niña y de su madre al fondo de un guindo a 200 metros de su casa.





El día del incidente, familiares de las víctimas relataron situaciones de violencia doméstica y amenazas de muerte que, al parecer, vivía la mujer por parte de su esposo.



“Él la amenazaba a ella con quitarle a la chiquita y si ella no se iba, un amigo le dio un revólver para que la matara. No quiso hacerlo, pero dijo que mi hija estaba loca y ella me dijo a mí que el hombre las iba a matar. Ella me llamaba y me decía: ‘mamita tengo miedo, aquí estoy sola, y se fue a traer a la chiquita’”, contó María Sánchez, madre de la adulta fallecida.