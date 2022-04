Despido de funcionarios no vacunados se concretaría hasta dentro de un año, según MEP

Pese a que la vacunación se estableció como obligatoria para los funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), las sanciones para los que no quieran hacerlo se verán hasta muchos meses después.

El período para que los trabajadores comprueben que tienen las dosis anticovid al día se cumple el próximo 15 de abril. A partir de ese momento, los que no estén inoculados tendrán que enfrentar un proceso.

"Todos aquellos que no hayan cumplido con eso se les dará la prevención, que está establecida en la circular correspondiente, para iniciar con el proceso para que la gente cumpla y, si no, iniciar procesos disciplinarios que correspondan, eventualmente, si no hay una justificación, podrían llevar a un despido", dijo Carlos Rodríguez, viceministro Administrativo del MEP.

Según dijo el jerarca, para tomar las sanciones más drásticas se podría tardar hasta un año debido a toda la parte administrativa que conlleva. Si las personas acceden a vacunarse antes de este momento, no será necesario el despido.

"Hay una etapa donde se les hará la prevención, hay que esperar la respuesta, entre otros. Este sería un proceso que podría llevarse cerca de un año para efectos de establecer las sanciones correspondientes", dijo.

Los funcionarios deben acreditar que cuentan con el esquema completo de vacunación (al menos dos dosis), o una dosis y la cita para la segunda.

Cifras actualizadas

Los datos con los que cuenta el MEP, con corte al 31 de marzo, aseguran que 77.362 funcionarios ya acreditaron su estado de vacunación, de los 86.765 trabajadores en la planilla. Esto representa un 88.9% de la totalidad de los trabajadores del ministerio.

Por otro lado, 422 personas aseguraron que cuentan con una sola vacuna y tendrán tiempo hasta el 15 de abril para completar el esquema; otras 16 personas con esquema incompleto reportaron que ya tienen cita para su segunda dosis.

El MEP también reporta que 423 personas han presentado certificados médicos para no vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, estos deben ser analizados por el Ministerio de Salud.

Por último, 187 han dicho no querer ponerse ninguna de las dosis.

Rodríguez aseguró que están muy complacidos con la cantidad de personas que se han vacunado; mientras que con las demás personas llevarán un acompañamiento para que se vacunen voluntariamente.

"El objetivo del MEP no es perseguir a la gente por perseguirla, sino hacerle conciencia de que todos debemos cumplir con ese esquema de vacunación básico para efectos de garantizar una seguridad a toda la comunidad y que estamos todos debidamente vacunados", dijo el viceministro Administrativo.

El resto de las poco más de 7.000 personas que no han informado sobre su estado, deben hacerlo en los próximos 15 días.