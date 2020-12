Daniel Salas: "Diciembre se va a complicar muchísimo"

Las autoridades sanitarias del país aseguran que el mes de diciembre se podría complicar desde el punto de vista epidemiológico.

"Vaticinamos que diciembre, que hemos querido que fuera tranquilo desde el punto de vista de la pandemia, se va a complicar muchísimo", dijo el ministro de Salud, Daniel Salas.



"Yo sé que la fatiga mental está presente, que la gente no quiere vivir con el COVID-19, pero el COVID-19 está viviendo con nosotros. Tenemos que ser valientes y aceptar la cruda realidad: diciembre no es un diciembre normal y si queremos hacerlo normal el virus va a aprovecharse para provocar muchísimas infecciones simultáneas y cuando una persona tenga un infarto, accidente de tránsito, o esté enferma por el virus, podemos tener ese escenario tan detestable de que no haya campo en una UCI para esa persona", agregó el jerarca.



Por esta razón, el ministro Salas dio una serie de recomendaciones para este mes de festividades. Recordó la importancia de utilizar correctamente la mascarilla, lavarse las manos constantemente y guardar la distancia entre personas.