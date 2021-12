Conozca al candidato: Óscar López, aspirante de Accesibilidad Sin Exclusión

Óscar Andrés López Arias, de 50 años, es el candidato del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE). Es abogado y el menor de seis hermanos, oriundo de Tirrases de Curridabat.



Es político y motivador, trabajó como asesor presidencial en temas de discapacidad durante el Gobierno de Abel Pacheco, fue también presidente de la Junta Directiva del Patronato Nacional de Ciegos, da conferencias en temas de superación y motivación.



Fue participante en la quinta temporada del formato Dancing With the Stars Costa Rica, una experiencia que, según cuenta en el video adjunto, marcó su vida: “fui la primera persona no vidente en América en participar en este concurso, y es una de las cosas más maravillosas y de las que me siento más orgulloso”, aseguró.



En el 2004, este candidato fundó el PASE y en el periodo 2006-2010 consiguió un puesto en la Asamblea, ha participado dos veces en las elecciones presidenciales, ninguna con éxito, sin embargo, logró su diputación para el periodo 2014-2018 y ahora en estas nuevas elecciones opta por una doble postulación: como diputado y, por cuarta vez consecutiva, como aspirante a la presidencia.



En el video adjunto, asegura que su principal meta si llegara a ser presidente, sería la reactivación económica y el desempleo. “Estamos proponiendo la legalización definitiva de plataformas como Uber… al amparo de darle a los taxistas rojos el derecho que se merecen”, subraya.



Además, defiende que, promoviendo un cambio en las solicitudes de empleo, se podría dar un impulso importante a la economía. El método para hacerlo, explica, sería “eliminar el requisito de edad y de experiencia de las solicitudes de trabajo”, para que los jóvenes y profesionales de ciertos grupos etarios puedan tener más posibilidades de conseguir empleo. La reactivación económica se alcanza mediante esfuerzos de este tipo, argumenta.

López fue denunciado en 2012 por el presunto delito de peculado por el nombramiento “fantasma” en plazas de asesores que, en apariencia, no le correspondían y, además, nunca se presentaban a laborar. El Ministerio Público estimó el perjuicio económico en ₡165 millones y el juicio se anunció para mayo del próximo año.

Al exdiputado también se le recuerda por una airada discusión con el exlegislador verdiblanco Víctor Láscarez en el salón del plenario, un intercambio de palabras que estuvo cerca de irse a los golpes cuando López se acercó a la curul del liberacionista y este lo retó a callarlo en medio de la discusión.

Estas semblanzas se publican de acuerdo con la posición en que se ubica el partido en la papeleta.