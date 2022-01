Cómo hacer una limpieza anual de su teléfono en 10 simples pasos

La tecnología no deja de aumentar su presencia en nuestro día a día, especialmente ahora que los teléfonos inteligentes llegan con más opciones de procesamiento, mejores cámaras y mayor capacidad de almacenamiento.

Aunque están acá para ayudarnos a mejorar el día a día, lo cierto es que con el avance de la tecnología aparecen otras amenazas que se deben tener bajo control, es por esta razón que los expertos recomiendan realizar una limpieza anual de nuestros aparatos inteligentes.

​Por esta razón, le mostramos varios pasos a seguir para poder realizar una adecuada y correcta limpieza de su celular:

1. Seguridad: proteger la información del teléfono es muy importante, por eso se recomienda usar apps de autentificación normal o autentificación multifactor. Otra opción es revisar todas las cuentas personales confidenciales y modificar las contraseñas periódicamente, asegurándose de utilizar caracteres diferentes como signos especiales y letras en mayúscula y minúscula.

2. Correo electrónico: los emails casi siempre están llenos de mucha basura digital, por lo que es valioso hacer una gran limpieza de su correo personal, cancelando todas las suscripciones de boletines innecesarios, bloqueando cuentas de correos spam y eliminando correos que nunca leerá. También es recomendable separar los correos que desea guardar en una carpeta separada, para tenerlos al alcance cuando sea necesario.

3. Archivos: es fundamental organizar los archivos que tiene tanto en su celular como en la nube. Aunque cada persona tiene su propia metodología preferente, los expertos recomiendan dividir todos los archivos en categorías generales y no por fechas. Elimine todo lo que pueda o que esté repetido, tome en cuenta los archivos viejos o aquellos que ya no le sean de utilidad.

4. Fotos: elimine fotos repetidas o incluso consecutivas, que son casi iguales entre sí. Puede optar por guardar las fotos que más aprecia en un disco externo o también puede crear álbumes categorizados que le permitan encontrar las fotos con más facilidad cuando las ocupe, guardando únicamente las mejores.

5. Videos: sea más estricto a la hora de elegir cuáles videos eliminar, especialmente los que son más pesados; ahora muchos celulares permiten grabar en HD, tome en cuenta que esto es sinónimo de más espacio en su teléfono. Si es necesario, pase los videos que no quiere borrar a un disco duro externo o una llave USB. Además, esto es importante para tener un respaldo por si llega a perder o dañar el celular.

6. Apps: elimine todas esas apps que nunca o casi nunca utilizó durante el año. Ya sean juegos o incluso apps de restaurantes o promociones que usa poco.

7. WhatsApp: esta es una de las apps que más se emplea en varias partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, pero también es de las que más espacio consume en su teléfono. Es fundamental hacer una limpieza completa de chats. Un buen punto de partida es empezar la limpieza con los chats grupales, donde suele compartirse mucho contenido multimedia.

8. Tiempo: entre las desventajas de la tecnología es que, si lo permitimos, puede consumir demasiado tiempo. Sea selectivo, úsela solo cuando realmente lo requiera, no sea esa persona que se siente obligada a leer todos los correos que le llegan, muchos de publicidad innecesaria. A la hora de revisar los correos o de consumir noticias y posts en redes sociales, jerarquice el contenido. Dedíquele tiempo y atención solo a los elementos más importantes. Así como buscamos evitar abrir y consumir contenido del buzón de spam del correo electrónico, aplique ese mismo criterio para las noticias y cadenas de mensajes que consume en las redes sociales. No reenvíe información de dudosa procedencia, evite ser un emisor de basura digital para sus amigos y familiares, busque fuentes confiables y, por qué no, enseñe a sus hijos el valor de la fiabilidad en las fuentes de información.

9. Notificaciones: este elemento tan común en cualquier celular se ha convertido, según sociólogos y psicólogos, en uno de los grandes generadores de ansiedad y estrés para los usuarios. Los expertos recomiendan silenciar las notificaciones de sus apps, para evitar que el celular suene con tanta frecuencia y que se "contamine" la pantalla principal. Esto le ayudará no solo a disminuir el consumo del teléfono, sino que también a concentrarse mejor, reducir la ansiedad y hasta ahorrar batería.

10. Razonamiento: por último, los expertos recomiendan usar la razón para tomar mejores decisiones sobre el uso que le da a los aparatos inteligentes para que este sea sano y adecuado. Dejar el teléfono a un lado durante algunos momentos del día también es necesario, tanto como lo es aprender a hacer una limpieza anual de todos los archivos en nuestros dispositivos. Esto le ayudará a que el procesador de su teléfono móvil sea más eficiente, que el aparato mejore su rendimiento y, por ende, que tenga una mayor vida útil.