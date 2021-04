¿Comercios irrespetan medidas? Línea confidencial recibirá denuncias

Este viernes, el sector empresarial habilitó una línea telefónica confidencial para que los ciudadanos denuncien a los comercios, locales, restaurantes, bares y negocios que incumplan protocolos y medidas sanitarias.



Si detecta aglomeraciones, actividades prohibidas u otro tipo de acción riesgosa, puede llamar al 2437-7078.

El Gobierno también dispone de la línea gratuita 1322 para reportar o denunciar anomalías como fiestas, incumplimientos y otros.



El sector privado, uno de los más afectados por la pandemia, señala que el contagio del virus no está en el trabajo y que la población “necesita seguir trabajando para llevar sustento a su hogar”.

“Desde la Cámara de Comercio hoy nos unimos a la campaña ‘Mala idea’, donde buscamos concientizar a la población, pero sobre todo a los jóvenes porque los comportamientos que están llevando adelante, como si no les fuera a pasar nada, están afectando la economía del país”, dijo Julio Castilla, presidente de la Cámara.

Declaraciones de Julio Castilla:

Castilla afirma que, luego de una reunión sostenida el pasado miércoles con autoridades de Gobierno, el sector privado está trabajando en conjunto para ver cómo sacan adelante a Costa Ria.

“No podemos seguir actuando irresponsablemente. Estamos en una situación crítica y necesitamos el compromiso de todos para salir adelante, por eso debemos trabajar juntos para logarlo”, comentó Castilla.

La campaña ‘Mala Idea’ señala esos comportamientos que parecen inofensivos pero que, ante la tercera ola de contagios que enfrenta el país, se deben evitar a toda costa.

‘Mala idea’ es no usar mascarilla, saludar de beso o de mano, no mantener distancia social, verse en grupos grandes, no lavarse las manos, entre otros.

El objetivo principal es llamar la atención de las personas que creen que no les va a pasar nada con le virus y que creen que nunca se van a contagiar.