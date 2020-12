Comercio lamenta nuevo "martillazo" en medio de severa crisis

Las nuevas restricciones de aforo y tránsito anunciadas hoy por las autoridades de Gobierno podrían ser letales para los comercios del país, que apenas iniciaban el proceso de recuperación en medio de la pandemia.



Así lo aseguran diferentes representantes de varios de los sectores productivos que más resentirán los cambios: restaurantes, bares y tiendas.

“Es lamentable que de parte de Economía y de Salud no se haga una verdadera evaluación de nuestros ingresos. Con un 50% del aforo estamos recibiendo ingresos de 30%, eso no nos da ni para los gastos, ahora con 25% sencillamente muchos negocios van a quebrar.

“Nosotros somos respetuosos de la situación, de lo que está ocurriendo, pero no es posible que el gremio de bares que se vio afectado seis meses con cierre tenga que seguir pagando patentes así no genere ingresos, ahí sí no aparece el Gobierno”, dijo con molestia José Quesada, representante de Asobares.

En la misma línea se expresó Mauricio Rodríguez, director de la Cámara Costarricense de Restaurantes, que aseguró que la medida lejos de ayudar al control de la pandemia va a traer ruina a los trabajadores.

“Nos duele, claro que nos duele esa decisión, porque aunque sean unos días el golpe sí es significativo. En nuestros planes estaba más bien una ampliación de horario hasta las 12 medianoche, pero volverse a traer este horario es perjudicar primero al comerciante, pero principalmente el trabajador, porque esto solo significa desempleo o reducción de jornadas, a la parte trabajadora del sector privado es a la que se les está pasando toda la factura del COVID”, aseguró.

Rodríguez lamentó que, contrario a abril anterior, los cierres de enero próximo no se acompañan de un plan de compensación por desempleo y que eso se notará en la economía de los más necesitados.

Criticó además la vuelta a la restricción vehicular los fines de semana, pues defendió que esa medida solo hará que se eleven los casos por exponer a más usuarios al uso del servicio público.

“Respetamos las medidas anunciadas el día de hoy y comprendemos que estamos en un momento muy difícil desde el punto de vista sanitario, pero también comprendemos que es un momento difícil desde el punto de vista económico, por eso es importante encontrar ese sano y responsable balance entre la actividad económica y los cuidados que todos los costarricenses debemos tener para contener la propagación del virus”, añadió Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

