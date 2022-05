Colegio de Médicos ve “inoportuno” eliminar obligatoriedad de mascarillas y vacunación

El Colegio de Médicos y Cirujanos reaccionó de forma negativa ante el decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla y vacunación anticovid.



Chaves, luego de asumir el mando del país este domingo, dijo que “quien no quiera usar mascarilla, que no la use, excepto los trabajadores que dan los servicios de salud”.

Ante los hechos, el Colegio de Médicos considera que estas acciones emitidas por el nuevo mandatario llegan en un momento cuando el país está registrando un alza en las estadísticas de contagios por COVID-19.

“Somos conscientes que la población está cansada del uso de las mascarillas y, a pesar de que hay un mayor porcentaje de población vacunada, la pandemia no ha concluido. Costa Rica está a las puertas de una quinta ola, por lo que lo idóneo hubiese sido esperar el comportamiento que esta tendrá, antes de tomar una decisión como la que se acaba de comunicar”, aseguró Mauricio Guardia, presidente del colegio.

Asegura que son respetuosos de las decisiones del Gobierno; sin embargo, pide a la población que voluntariamente mantengan el uso de la mascarilla y no renunciar a la vacunación.

El decreto firmado por el mandatario entrará a regir una vez que sea publicado en el diario oficial La Gaceta, lo que podría ocurrir entre este domingo y el lunes.

