Cirugías en el Hospital de Niños aún no regresan a la normalidad, pese a baja en casos COVID

Si bien es cierto, la cantidad de casos COVID-19 en Costa Rica bajó considerablemente en las últimas semanas, no ha dejado de afectar los servicios de salud.

Uno de ellos es el Departamento de Cirugía del Hospital Nacional de Niños, que aún sufre las consecuencias de la pandemia.

Jaime Cortés, jefe de este servicio, aseguró a Teletica.com que en estos dos años han tenido que acomodarse a los protocolos del virus, postergando algunas cirugías electivas.

En principio, la afectación fue por la importante ocupación hospitalaria que trajo el COVID-19. Algunas camas estaban siendo asignadas a otro tipo de pacientes.

Sin embargo, el problema principal para el servicio se dio cuando los pacientes se internaban para ser operados, pero salían contagiados horas antes de la cirugía, impidiendo el avance.

Esto aumentó cuando se tomó la decisión de tamizar a todos los que debían ingresar al quirófano.

"Algunos venían y ya estando hospitalizados empezaban con síntomas y un salón complejo se cerraba, o contagiaba a funcionarios", explicó el médico.

Por ejemplo, en un día que debían operar a 15 pacientes, hasta ocho salían positivos, por lo que reprogramar esa cantidad tan relevante de cirugías diarias saturaba aún más el sistema.

La cantidad de funcionarios contagiados también fue un problema para el centro médico.

"Tuvimos en diciembre y enero muchísimo funcionario contagiado. Llegamos a tener en sala de operaciones a personas de anestesia, enfermería y cirujanos enfermos, lo que nos hace una cadena", dijo Cortés.

El hospital opera entre 15 y 20 pacientes diarios.





Desde que llegó el COVID y todavía, los pacientes que más han logrado operar, además de las emergencias, son los ambulatorios.



Esto debido a que el niño o niña no requería ser internado. No obstante, debía cumplir una serie de requisitos como tener bajo riesgo anestésico, que vivan a no más de 1 hora de distancia del hospital y que no tuvieran morbilidades.

Por otro lado, los más afectados fueron los pacientes con cirugías complejas, pero no urgentes. Por ejemplo, algunas personas menores de edad con malformaciones.

Recuperación paulatina



A pesar de la pandemia, el Servicio de Cirugía del Hospital de Niños realizó estos últimos dos años un 80% de su trabajo regular. Pero aún falta mucho por hacer, según el jefe del departamento.

Actualmente, están operando en siete de los nueve quirófanos con los que cuenta el centro médico; algo que irá aumentando en el proceso de transición actual hacia el panorama prepandemia.

"Todavía tenemos una alta ocupación hospitalaria. Estamos programando pacientes ambulatorios además de resolver las urgencias. Entonces todavía no hemos vuelvo completamente a la normalidad", comentó don Jaime Cortés.



Para las autoridades en la materia, para llegar a niveles como los de 2019, falta terminar el proceso de reacondicionamiento de salones de hospitalización y, cuando eso termine, ya podrán contar con la cantidad de camas regulares, regresando a la normalidad.