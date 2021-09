Christian Rivera, cirujano reconstructivo, se une a la contienda electoral 2022

El Dr. Christian Rivera, cirujano reconstructivo, se incorpora a la contienda electoral 2022, por el Partido Alianza Demócrata Cristiana.

La ratificación de su candidatura se conoció este sábado durante la Asamblea Nacional de ese partido.

La decisión del Dr. Rivera, nace ante la “necesidad de ofrecer al país una alternativa electoral que coloque en el centro de la gestión a las personas”, mencionó el candidato.

“A cinco meses de las elecciones, al igual que muchos costarricenses no me sentía identificado con ningún partido político. Es hora de que con valentía me acompañen para demostrar verdaderamente la grandeza que nos mueve y la capacidad que tenemos”, pronunció Rivera.

Lea también Nacional Ratificada fórmula presidencial del PUSC para elecciones 2022 Lineth Saborío como candidata presidencial. Franco Pacheco y Gabriela de San Román ocuparían cargos en las vicepresidencias.

​Crear fuentes de empleo, competitividad, así como, buscar eficiencia y modernización del aparato estatal, son parte de los objetivos que destaca el partido.

Otra meta que se menciona es el fortalecimiento de la educación como motor de desarrollo.

La fórmula presidencial que llevará este partido a las elecciones 2022, está conformado por David Alfaro, abogado, y Jessie Murillo, empresaria.

En la papeleta legislativa figuran:

Por San José: Fanny Ramírez, reconocida comunicadora política.

Por Alajuela: David Alfaro, ingeniero agrónomo y abogado.

Por Heredia: María del Carmen Garita, abogada y notaria.

Por Cartago: Victor Carballo, médico.

Por Guanacaste: Rodrgio Castro, administrador de empresas turísticas.

Por Puntarenas: Noel Ibo Campos, abogado y notario.

Por Limón: Jéssica Hernández, psicóloga.