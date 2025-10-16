CCSS y UCR suscriben nuevos compromisos en formación de médicos especialistas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Universidad de Costa Rica (UCR) firmaron, este jueves, un nuevo convenio para la formación de especialistas médicos.

El acuerdo, suscrito por la presidenta de la institución administradora de los centros de salud públicos, Mónica Taylor, así como el rector de la casa de enseñanza superior, Carlos Araya, apunta a asegurar la excelencia académica, la calidad en la atención médica y la sostenibilidad de los servicios de salud.

Según un comunicado enviado por el centro de estudios, el objetivo principal del acuerdo es regular los términos para la formación de profesionales en más de 50 especialidades que ofrece la universidad. Esto a través del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM), la Escuela de Medicina y el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud de la Seguridad Social (Cendeisss).

Para ello, el Programa de Posgrado en Especialidades Médicas y la Vicerrectoría de Investigación se comprometen a desarrollar el proceso de admisión de las personas estudiantes y garantizar la participación e ingreso de las personas con “las cualidades idóneas”. En esa línea, la casa de enseñanza deberá aplicar mecanismos acordes a la igualdad de oportunidades, la transparencia y el rigor científico.

La universidad se compromete a informar al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud con al menos un mes de anticipación, lo referente a las personas que aprobaron los filtros académicos.

Además, el centro de estudios adquiere el deber de actualizar los planes de estudios y los programas de cursos de forma quinquenal, nombrar a las personas docentes, facilitar los recursos académicos, propiciar el desarrollo de investigaciones y autorizar y comunicar al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud las rotaciones académicas.

Por su parte, el convenio indica que la Caja de Seguro Social se compromete a informar de manera oportuna a la universidad el listado de personas que hayan aprobado el sistema de selección interno, a fin de que puedan ser considerados como posibles candidatas en el posgrado para ser admitidos a una especialidad.

De igual manera, esta institución tendrá indicarle a la casa de enseñanza la cantidad de plazas disponibles, según las necesidades de profesionales del sistema de salud. Ello debe hacerse durante el primer semestre de cada año.

Además, la Caja se compromete a dar tiempo, dentro de la jornada laboral, a los especialistas nombrados como docentes, sin que ello afecte la prestación de los servicios de salud.

Para velar por la correcta aplicación de este convenio, las instituciones acordaron conformar una comisión que estará integrada por la Vicerrectoría de Investigación, la Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado, la Dirección de la Escuela de Medicina y la Dirección del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas, así como la Dirección del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud, el Área de Planificación para el Desarrollo de Recursos Humanos, la Subárea de Administración de Campos Clínicos, Internado y Posgrado, además del Área de Investigación en Salud y Seguridad Social.

"Este convenio reafirma nuestro compromiso con la formación de profesionales que garanticen un sistema de salud sólido, equitativo y con visión de futuro", comentó Araya. "La Universidad de Costa Rica seguirá siendo un pilar en la preparación de especialistas que combinen la excelencia científica con la vocación de servicio", añadió.

Solo en 2024, la Universidad de Costa Rica graduó a 184 especialistas médicos en áreas como Anestesiología y recuperación, Psiquiatría, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Cirugía General y otras.

En los últimos 11 años, la UCR ha dotado al país de 2.231 especialistas médicos.