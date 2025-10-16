CCSS dice que bacteria Ralstonia está bajo control: no se reportan casos nuevos

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que, al 14 de octubre, no se han notificado nuevos casos relacionados con el brote de la bacteria Ralstonia mannitolilytica.

De acuerdo con la institución, las personas previamente afectadas se encuentran estables y presentan una evolución clínica favorable.

Según datos de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica, el 60% de los diagnósticos correspondió a menores de un año, el 30% a pacientes entre 9 y 19 años, y el 10% a personas mayores de 65. En cuanto a la distribución por centros médicos, el 50% se detectó en hospitales nacionales, el 30% en especializados y el 20% en regionales.

La CCSS destacó que los equipos de Epidemiología y el personal de salud han mantenido una vigilancia constante y activa para la detección oportuna de nuevos casos. Además, se han aplicado protocolos de bioseguridad y medidas de limpieza profunda en servicios sensibles como Neonatología y Cuidados Intensivos.

El brote, que se dio a conocer a inicios de octubre, afectó a 10 pacientes internados en distintos hospitales del país, entre ellos el Calderón Guardia, San Rafael de Alajuela, San Juan de Dios, México, Nacional de Niños, de las Mujeres y Enrique Baltodano de Liberia.

La microbióloga Fabiola Jiménez Rodríguez explicó a Teletica.com que la Ralstonia mannitolilytica “es una bacteria de tipo ambiental, que suele encontrarse en el agua y el suelo. Sin embargo, en entornos hospitalarios puede comportarse como un patógeno oportunista, es decir, un agente que aprovecha la debilidad del sistema inmunológico para causar infecciones”.

Expertos han señalado que la bacteria no representa un riesgo para personas sanas, pero puede complicar cuadros clínicos en pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos o con dispositivos médicos invasivos, como catéteres o equipos de diálisis.

Las autoridades reiteraron que la situación está bajo control, que los pacientes evolucionan favorablemente y que se mantienen las acciones preventivas para garantizar la seguridad de los usuarios y la calidad de la atención en todos los centros médicos.



