Buscan a menor desaparecida: "Nos dijeron que la tenían en un búnker"

Una familia pide ayuda urgente para tratar de encontrar a Angie Celina Echeverría Umaña de 14 años, desaparecida desde el sábado anterior.

Según contó a Teletica.com su abuela, Alba Umaña, la menor conoció a otra muchacha por Facebook y llegó a buscarla el sábado en horas de la madrugada.

Salió de su casa en Los Cuadros de Purral de Goicochea, se montó a un carro y no supieron nada más de ella.

"No sabemos nada, estamos desesperados porque ella no aparece", dijo su familiar.





La mamá de la menor ha recibido múltiples llamadas, en una de esas le aseguraron que la adolescente estaría en un búnker.

"Nos llamaron, que la tenían en un búnker, que la tenían drogada, fuimos al búnker, como uno no conoce igual fuimos y había gente pesada. Nos dijeron que la tenían ahí retenida", indicó.



"Se llamó 500 mil veces a la Fuerza Pública y no nos quiso ayudar. En realidad, no sabemos entonces si está ahí o no", añadió.

Doña Alba aseguró a este medio que, debido a la desesperación, ya repartieron volantes en la zona, pero aún no tienen información.



Asistieron al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde las denuncias están en curso.

Cualquier información que pueda brindar sobre este caso, puede comunicarse al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.