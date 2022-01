Autoridades buscan a profesor condenado a 10 años cárcel por violar a alumna

Un profesor es requerido por las autoridades para que cumpla una sentencia de diez años de cárcel por delitos de abuso sexual y violación cometidos en contra de una alumna que para ese momento tenía 14 años.

Los hechos ocurrieron desde el año 2013 y la sentencia quedó en firme en el 2019.

Este hombre está identificado como Raúl Cordero Agüero de 36 años, quien se desempañaba como profesor de la escuela de Hone Creek en Limón.

Según la sentencia, de la cual tiene copia Telenoticias, los hechos ocurrieron cuando la menor tenía 14 años y era alumna de dicho centro educativo.

El relato consignado en el documento señala lo siguiente:

"El día 07 de noviembre del año 2013, al ser aproximadamente las 18 horas, mientras la menor ofendida viajaba desde Hone Creek hacia Limón en el vehículo del acusado Raúl Cordero Agüero, propiamente antes de llegar al barrio Los Cocos, el acusado Cordero Agüero detuvo su vehículo en vía pública frente a un bar, luego apagó el motor, acto seguido procedió a pasarse a los asientos traseros donde se encontraba la menor agraviada y con el único fin de satisfacer sus deseos sexuales, aprovechándose de su superioridad física, de la relación de confianza al ser este profesor en el mismo centro educativo donde asiste la menor agraviada y en contra de la libre voluntad de esta, procedió con sus manos de manera lasciva, abusiva y libidinosa a tocarla. Acto seguido el acusado Cordero Agüero, continuando con su actuar delictivo, procedió a despojar a la menor ofendida de su ropa".

La madrastra de la menor fue una de las que declaró en el juicio y su testimonio está incluido en la sentencia, parte del mismo señala:

"Me entero de lo sucedido varios días después (como 5 días después), ella asistía a la escuela (pese a la negativa) el lunes ella fue a la escuela normal, el martes ella habló conmigo, yo le dije que había que poner la denuncia, como ella no quería ir más a la escuela me dijo que me tenía que contar algo, solo me dijo que el día que llegó tarde a la casa -que Raúl la había llevado- él (Raúl) paró el carro, estacionó el carro en un lugar solitario, que él (Raúl) estacionó ahí y abusó de ella sexualmente. No me contó los detalles, sólo me dijo que él se pasó atrás (del vehículo) y abuso de ella, creo que sentía pena de contarme a mí todo, no me dijo hasta que vinimos a poner la denuncia, tal vez ella no sentía la confianza hacia mí y se sentía desprotegida hacia el papá, aparte que es algo vergonzoso para cualquiera diría yo".

El 26 de agosto del 2020 se giró la orden de captura contra el sentenciado pues estaba en libertad con medidas mientras quedaba en firma la sentencia.

Esa orden de captura se reafirmó el 6 de enero del 2021 y hasta la fecha no se sabe nada de este prófugo de la justicia.

Por eso, cualquier información que usted tenga puede brindarla de forma confidencial al 800 8000 645 del OIJ o al Tribunal Penal de Juicio de Limón al 2799-1300.